Condanna ad oltre 6 anni di reclusione: Alessia Marcuzzi, la decisione dei giudici dopo numerose denunce

Alessia Marcuzzi alle prese con una notizia shock nel mondo dello spettacolo, personaggio famosissimo riceve una condanna durissima.

Dopo il grande ritorno con Boomerissima, Alessia Marcuzzi resta una delle conduttrici più osannate di sempre. A gran voce, infatti, il pubblico aveva richiesto la sua presenza in televisione come conduttrice.

L’abbiamo vista condurre i programmi più popolari degli anni ’90 e 2000, e una serie di reality show. La sua grande competenza è rimasta intatta e il suo ritorno in televisione è stato accolto con grande giubilo.

In questi giorni un rumor che appare sempre più reale si sta rapidamente diffondendo sul suo prossimo futuro. Nessun nuovo progetto: secondo certe indiscrezioni potrebbe essere tra le co-conduttrici niente di meno che del Festival di Sanremo. Un’altra notizia, meno felice, si sta diffondendo a macchia d’olio sul web.

Reclusione, una permanenza in carcere di oltre 6 anni stupisce tutti

Torniamo all’edizione del Grande Fratello del 2011, quando il format reality era ancora considerato innovativo e gli ascolti erano alle stelle. Il merito era anche proprio dell’eccelsa performance di conduzione della nostra Alessia Marcuzzi.

Proprio quell’edizione, comunque, aveva visto un partecipante che non ha avuto grande successo, anzi. Quest’ultimo, secondo le notizie più recenti, sarebbe, invece, precipitato in un brutto baratro dal quale è difficile uscire. Per lui sono state emanate una serie di condanne per accuse piuttosto gravi: ecco cosa gli è accaduto.

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, tentata violenza e maltrattamenti: tanti i capi d’accusa

Non è la prima volta che accade. Parliamo dell’ex gieffino Kiran Maccali, già in precedenza condannato a resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in seguito persino per tentata violenza ai danni dell’ex fidanzata e per maltrattamenti ai genitori adottivi. Oggi è stato nuovamente condannato a ulteriori 6 anni e 6 mesi per altri reati commessi. Questo volta si tratterebbe di estorsione, lesione e stalking nei confronti di un altro uomo di 60 anni.

L’uomo lo ospitava e dichiara di considerarlo “un figlio”. “Mi chiedeva 100, 200 e anche 300 euro al giorno“: ha dichiarato l’uomo, “volevo fargli del bene, gli davo i soldi perché lo consideravo un figlio”. A intervenire anche gli avvocati dell’uomo, che affermano che Kiran Maccali avrebbe “una personalità manipolatrice e mistificatrice”. L’ex gieffino ha negato, presentando una versione ben diversa, eppure è stata considerata valida quella della parte che si presentava come offesa. Il giovane è stato quindi di nuovo incarcerato.