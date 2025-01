Gianni Sperti non se lo aspettava: si sono coalizzate contro di lui | Il botta e risposta sui social

L’opinionista di Uomini e Donne preso alla sprovvista da un evento inimmaginabile: Gianni Sperti alle prese con una guerra social.

Gianni Sperti, amato opinionista di Uomini e Donne, si è ritrovato, ancora una volta, coinvolto negli affari di cuore dello studio.

L’uomo non ha mai mascherato il suo essere sincero e diretto, finendo, spesso, al centro di discussioni alquanto accese. Di recente, possiamo dire che ha avuto pane per i suoi denti, visto che diversi sono stati i gossip emersi dal programma.

A quanto pare, quest’anno, c’è chi preferisce fare il doppio gioco, cercando di ingannare corteggiatrici e non solo. Gianni, che è sempre dalla parte della verità, ha assistito a una guerra social inimmaginabile. Scopriamo insieme di che si tratta.

Tutta la verità della donna

Vestire i panni dell’opinionista non è affatto semplice, questo lo sappiamo, ma Gianni Sperti non si è mai lasciato intimorire da tutto ciò che può scaturire dalle sue parole. Negli anni passati, l’uomo ci è andato giù pesante con alcuni protagonisti del dating show più amato d’Italia e ora, probabilmente, dovrà pagarne le conseguenze. Qualcuno, infatti, ha deciso di rivelare la verità dei fatti, durante una diretta Instagram.

Si tratta di Aurora Tropea, l’ex dama del parterre del Trono Over, tanto criticata e additata da Sperti. Ospite di Opinionista social, la donna avrebbe parlato della sua esperienza a Uomini e Donne, soffermandosi sugli atteggiamenti di Tina e Gianni nei suoi confronti. Mentre della Cipollari avrebbe detto essere abbastanza obiettiva, per l’uomo non ha avuto sconti e lo avrebbe definito geloso e invidioso. Sappiamo che Sperti non viene scalfito, facilmente, dalle parole altrui, ma l’intervista avrà, sicuramente, smosso le acque. A quanto pare, però, ci sarebbe stato anche un altro botta e risposta sui social, che l’opinionista non avrebbe mai immaginato. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Tutto contro di lui

Di recente, abbiamo assistito all’ennesimo scandalo, nello studio di Uomini e Donne, riguardante il tronista Michele Longobardi. Dopo mesi di percorso, con tre corteggiatrici al suo fianco, è emerso il fatto che il ragazzo le contattasse con un profilo social fake. A smascherarlo, sarebbe stata proprio una delle sue tre corteggiatrici, Mary Chiaro che, una volta eliminata, ha fornito agli autori tutto il materiale necessario per dimostrare quanto messo in atto da Michele. Come se non bastasse, è emerso anche che il ragazzo aveva intrapreso una frequentazione con un altro volto noto del programma, Alessandra Somensi, scelta di Luca Daffrè.

Dopo aver portato parecchio scompiglio in studio, il tronista è stato cacciato da Maria De Filippi. Le altre due corteggiatrici, Amal e Veronica, erano incredule, ma hanno trovato subito il modo per rimediare. Una volta uscite dal programma, sono state invitate, dagli utenti web, a coalizzarsi contro di lui. E questo è quanto accaduto, visto che si sono scusate reciprocamente per essersi fatte la guerra. Il botta e risposta sui social ha dimostrato che non è mai troppo tardi per ricredersi e cambiare idea.