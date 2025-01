Principe Harry, le dichiarazioni che vedono coinvolta anche Meghan: “Non avrebbe dovuto…” | La stoccata è velenosa

I social e i sudditi inglesi in subbuglio dopo le parole di un membro della famiglia: al centro Harry e Meghan.

La vicenda della coppia formata dal principe Harry e Meghan Markle, attrice americana, fa ancora gola a molti, nonostante questi abbiano preso le distanze dalla famiglia reale ormai da tempo.

In questi giorni, a ravvivare il fuoco del gossip che riguarda i reali inglesi, è giunta una dichiarazione che ha fatto il giro del web. A dare il là è stata la testata Daily Mail, che ha pubblicato le parole di un membro importante della famiglia.

Quest’ultimo ha rilasciato una dichiarazione proprio in merito al matrimonio della (relativamente) nuova duchessa di Sussex con il Principe Harry: nessuno si aspettava questo atteggiamento.

Le dichiarazioni al Daily Mail spiazzano tutti, si attende una replica dei coniugi nobili

A essere intervista è stato un membro insospettabile della famiglia allargata, ovvero il padre di Meghan Markle, Thomas Markle. Molti pensavano che l’uomo fosse assai felice dell’unione della figlia con il Duca di Sussex. Vedere il matrimonio della propria prole con qualcuno della famiglia reale sembra un sogno a tantissimi.

Cosa potrebbe desiderare di più? Ebbene, le parole di Thomas Markle non lasciano spazio all’immaginazione da questo punto di vista. La sua dichiarazione è netta e con pochi fronzoli. Il suocero di Harry va persino a ripescare l’ex della propria figlia per mettere sul tavolo un paragone per tanti impensabile. Ecco cosa ha detto.

Una parola in fila all’altra e il concetto espresso viene fuori: le dichiarazioni del padre

Non è certo la prima intervista in cui il padre di Meghan palesa la sua opinione in merito al matrimonio della figlia. Thomas Markle, ex direttore di luci cinematografiche, ha più volte espresso il proprio dispiacere per come si sono andati a configurare i rapporti con la figlia e il genero – e di conseguenza anche le nipoti. Sembra essere convinto che gran parte del problema risieda nel marito attuale di Kate, visto che afferma: “Mi piaceva molto Trevor. Non credo che abbia mai capito perché lei lo avesse lasciato. Non avrebbe mai dovuto lasciarlo”.

Non è mai piacevole sentire svalutate da una figura genitoriale le proprie scelte, eppure è evidente che Thomas covi un certo risentimento per delle scelte di Kate che, secondo lui, lo hanno portato a un consistente allontanamento. I rapporti si sono così distanziati che padre e figlia, e tutta la famiglia di quest’ultima, non hanno contatto da ben 7 anni come riportato da Leggo.it. Il progetto di Thomas sembra, inoltre, essere quello di trasferirsi all’estero.