Aveva già deciso tutto: Eva Grimaldi smaschera la strategia della gieffina | Il microfono ha registrato la confessione

La rivelazione di Eva Grimaldi lascia il grande pubblico senza parole: le strategie al Grande Fratello vengono a galla

Eva Grimaldi è una grande protagonista del mondo dello spettacolo ed ha scelto di ripetere la sua avventura al Grande Fratello.

Con il sostegno della sua compagna di vita, Imma Battaglia, è entrata nella casa più spiata d’Italia poco prima delle festività natalizie.

I momenti di tensione al Grande Fratello non terminano mai e negli ultimi giorni si è scatenata una discussione che ha separato in due l’opinione pubblica.

Il clima è particolarmente teso ultimamente, ma a chiarire la situazione ci ha pensato Eva Grimaldi con alcune dichiarazioni su una nota gieffina.

Eva Grimaldi si schiera: “È una cosa bella”

Il nuovo anno inizia con il botto nella casa del Grande Fratello e migliaia di telespettatori sono concentrati sulla discussione avvenuta tra Jessica ed Helena. Eva Grimaldi, entrata in gioco da poche settimane, ha voluto esprimere il suo parere sulla questione.

In un confronto con Helena, la Grimaldi ha ammesso: “Quando hai preso il bollitore non sei venuta direttamente al tavolo, gli hai tolto l’acqua perché avevi paura che fosse calda, poi l’hai riempito di nuovo e sei venuta. Questa è una cosa bella! Non è uscita in puntata“, sono le sue parole riportate dal sito web “biccy.it“. Ma la gieffina si è lasciata andare anche ad un’altra strana rivelazione.

Eva Grimaldi smaschera la gieffina

Eva Grimaldi è una concorrente del Grande Fratello e in poco tempo, ha conquistato l’affetto di tutti i partecipanti del reality. Le ultime puntate sono state decisamente movimentate a causa del bollitore lanciato da Helena e dell’abbandono di Jessica. La Grimaldi ha voluto esprimere il suo pensiero sulla questione prendendo le difese di Helena, ma ha anche rivelato dei dettagli su una presunta strategia di Jessica. Nel corso della puntata, Eva ha preso la parola sul ritiro improvviso della sua coinquilina ed ha specificato di essere già al corrente di questa volontà.

Come riporta il sito web “biccy.it“, Eva Grimaldi ha raccontato: “Qualche giorno fa lei era senza microfono in bagno, sono entrata e me lo sono tolta anche io e in quell’occasione mi ha detto che si sarebbe voluta ritirare, che non sarebbe riuscita a passare il Natale lontano dalla famiglia e che stava male. Io conosco Jessica e da quando sono entrata ho visto che quella non era la Jessica che conoscevo. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma lei aveva già detto che si sarebbe voluta ritirare. Mi aveva detto che sarebbe voluta uscire il 13 gennaio”. Stando a quanto dichiarato, pare che Jessica avesse già intenzione di abbandonare il gioco e di aver colto l’occasione per accontentare la sua volontà.