Federica Pellegrini, sembrava una storia importante ed invece tra di loro è finita malissimo: è stato un vero massacro

La campionessa italiana ha svelato i retroscena della sua storia d’amore: è stato un vero massacro ed è finita

Federica Pellegrini è una grande campionessa che ha portato l’Italia sul podio ed è diventata un punto di riferimento nella storia del nuoto mondiale e nazionale.

Specializzata nello stile libero, Federica è stata soprannominata “la Divina” per il suo talento fuori dal comune e per la tenacia che ha sempre dimostrato.

Dopo aver annunciato pubblicamente l’addio al nuoto agonistico, la Pellegrini ha conquistato l’attenzione di migliaia di telespettatori con la sua vita privata.

È diventata un personaggio pubblico ed oggi la vediamo gareggiare sul palco di “Ballando con le stelle“, pronta a conquistare il podio anche in questa occasione.

Una storia importante finita male

Federica Pellegrini è una campionessa mondiale, una donna in carriera che ha fatto del suo sogno anche la sua professione. Con uno spirito positivo ed un energia invidiabile, la giovane nuotatrice ha conquistato il cuore di migliaia di persone ed ha attirato l’attenzione anche sulla sua vita sentimentale.

In attesa del gran finale di Ballando con le stelle, Federica Pellegrini ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa in cui ha raccontato del suo impegno nel sociale, ovvero della neonata Fondazione Giulia Cecchettin, ed ha affrontato un tema delicato come quello della violenza di genere.

Federica Pellegrini parla della sua storia d’amore

La Divina ha sempre mostrato un grande impegno per temi delicati come la violenza di genere e durante l’intervista rilasciata a La Stampa, Federica ha ammesso il suo punto di vista: “Il patriarcato esiste e scalcia, con radici ben salde e un retaggio tanto profondo da reggere pure all’educazione delle nuove generazioni che non ne sono più totalmente infuse. Oggi si chiama machismo, sopraffazione, usate i sinonimi che credete, ma sta qui e sarà sempre difficile smontarlo se non cambiamo il linguaggio con cui ogni volta, in modo sempre più subdolo, si sottintende che l’uomo è superiore alla donna“, sono le sue parole riportate dal sito web “libero.it“.

Un argomento che le sta molto a cuore e che ha vissuto in prima persona anche durante la sua carriera professionale: “Nella mia carriera spesso molti colleghi maschi hanno cercato di sminuirmi e ancora ci provano“. Fortunatamente nella vita sentimentale non ha mai sperimentato questo tipo di violenza, ma ha comunque avuto relazioni nocive. Sulla lunga relazione con Filippo Magnini, la Divina ha raccontato: “Io e lui ci siamo massacrati quindi è evidente che non eravamo destinati a essere importanti l’uno per l’altra“. Oggi Federica è felice al fianco del marito Matteo Giunta dal quale ha avuto una bellissima bambina.