Chiara Ferragni, l’ultimo paio di stivali ha conquistato tutti: per averli nell’armadio serve una cifra da capogiro

Gli stivali indossati dall’influencer fanno il giro del mondo e conquistano tutti: scopri la moda inverno 2025

Chiara Ferragni è uno dei personaggi più influenti del panorama digitale ed è stata in grado di trasformare i social media in un vero e proprio impero dorato.

Come ben sappiamo, il suo percorso ha preso il via dal blog “The blonde Salad” ed in poco tempo ha raggiunto un vasto target di utenti.

Non è solo la sua bellezza a renderla un’icona del fashion, ma anche le competenze imprenditoriali l’hanno trasformata in un punto di riferimento per migliaia di fan.

Ancora una volta, l’imprenditrice digitale è riuscita ad influenzare le tendenze di moda grazie alla sua piattaforma social che, nel corso del tempo, è diventata una vetrina di moda.

Chiara Ferragni conquista tutto il web

Influencer, imprenditrice e fashion blogger, Chiara Ferragni è in grado di influenzare le tendenze di moda del mondo intero con delle semplici fotografie pubblicate sui suoi account social. Il suo potere imprenditoriale l’ha resa una vera icona del mondo fashion.

Ancora una volta si è confermata trend setter ed ha lanciato un capo d’abbigliamento che diventerà il must dell’inverno 2025. Dopo aver vissuto dei momenti difficili sia dal punto di vista personale che professionale, la Ferragni ha dimostrato di non aver perso affatto il suo potere di influenzare le tendenze.

Gli stivali che hanno conquistato il mondo intero

Sono poche le influencer che, con un semplice scatto pubblicato sui social network, riescono a plasmare i comportamenti degli acquirenti del mondo intero. Chiara Ferragni, con il suo stile inconfondibile, dimostra di essere fonte di ispirazione per milioni di followers. Dopo un lungo periodo di assenza dai social, moltissimi utenti la consideravano “spacciata” dal punto di vista professionale, ma la giovane imprenditrice ha dimostrato di essere ancora una delle figure più influenti nel mondo della moda. Negli ultimi giorni ha pubblicato degli scatti in cui mostra un capo d’abbigliamento destinato a diventare un must dell’inverno 2025.

Già utilizzati negli anni passati, Chiara ha rilanciato i famosissimi stivali pitonati che aveva già sfoggiato. Come riporta il sito web “fanpage.it“, si tratta degli FF Kaligraphy Boots di Fendi che attualmente sono fuori commercio perchè risalgono alla collezione del 2019/2020. Nonostante siano passati un pò di anni, la Ferragni è riuscita a renderli attuali tanto che sono state proposte moltissime varianti contemporanee da alcuni brand celebri. Il prezzo di questi stivali si aggira intorno ai 2.751 euro, ma nonostante la cifra da capogiro, sono riusciti a conquistare l’attenzione di migliaia di utenti.