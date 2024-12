Lorenzo Spolverato, noto ex gieffino fa una rivelazione sorprendente: “A cena insieme” | Chi è l’uomo del mistero

La rivelazione su Lorenzo Spolverato lascia l’Italia intera senza parole: la notizia è stata diffusa dall’ex gieffino

La nuova edizione del Grande Fratello sta suscitando moltissime polemiche a causa degli intrighi e delle relazioni amorose che stanno coinvolgendo Lorenzo Spolverato.

Il concorrente è legato sentimentalmente a Shaila, ma la loro storia d’amore continua a non convincere i telespettatori ed in particolar modo la mamma della giovane ballerina.

Nelle scorse puntate, la donna è entrata nella casa più spiata d’Italia per salutare sua figlia ma anche per metterla in guardia da Lorenzo.

Il passato di Spolverato sembrava limpido e privo di gossip fino a questo momento, ma le accuse mosse in diretta hanno suscitato un gran dibattito.

Le indiscrezioni su Lorenzo Spolverato

Nella casa del Grande Fratello i colpi di scena non mancano mai e ancora una volta, l’attenzione è concentrata sul passato di un concorrente. Lorenzo Spolverato ha attirato l’attenzione su di sè a causa dell’amore che nutre nei confronti di Shaila e della love story che li unisce.

Nella puntata del 9 dicembre, mamma Luisa ha cercato di fare luce sul passato di Lorenzo e sui pettegolezzi che circolano sul web in merito alla relazione che Spolverato avrebbe al di fuori del programma. A chiarire la situazione ci ha pensato un ex concorrente del Grande Fratello che ha rivelato dei dettagli sconvolgenti.

La rivelazione dell’ex gieffino: “A cena insieme”

Un grande mistero aleggia sulla casa del Grande Fratello e riguarda il giovane Lorenzo Spolverato. Sui social si mormora che il giovane concorrente, innamorato dell’inquilina Shaila, avrebbe anche una relazione al di fuori del programma con un famosissimo guru della moda. La notizia ha sconvolto migliaia di telespettatori ed ora si cerca di far luce sull’identità di questo uomo. Sull’argomento è intervenuto anche un noto ex gieffino che, durante una chiacchierata telefonica con “Mowmag.com“, ha rilasciato delle dichiarazioni sconvolgenti.

Si tratta dell’ex concorrente del Grande Fratello e medico estetico Giacomo Urtis, il quale ha dichiarato: “A Milano si dice che Lorenzo Spolverato abbia un’amicizia particolare con un collaboratore di Alviero Martini, un pezzo grosso del brand“. L’ex gieffino ha ammesso di non conoscere personalmente Lorenzo, ma “so che ha ambizioni nel mondo fashion, si vede. Magari ci è andato a cena un paio di volte e la gente ha ingigantito la cosa. Resta il fatto che Milano mormora“. Una notizia che ha lasciato perplessi gran parte dei telespettatori e che probabilmente verrà approfondita nelle prossime puntate del reality.