Ilary Blasi, la storica amicizia con la collega è giunta al capolinea? Un dettaglio non è passato inosservato

Ilary Blasi ha litigato con la storica amica? La sua assenza ha scatenato i social e non è passata inosservata

Sono trascorsi ormai due anni dalla vicenda sentimentale di Ilary Blasi che ha lasciato perplessa l’Italia intera a causa di una separazione inaspettata.

Ilary ha dimostrato di essere una donna forte e coraggiosa, in grado di rialzarsi dopo un periodo difficile e tornare più forte di prima.

La showgirl ha voltato pagina con il nuovo compagno Bastian Muller, un uomo che la rende felice e che ha definito come “un valore aggiunto“.

Durante una recente intervista a Verissimo, Ilary ha ammesso: “È stato una sorpresa, qualcosa di inaspettato, un valore aggiunto, in famiglia sono tutti pazzi di lui“, sono le parole riportate da “vanityfair.it“.

Ilary Blasi, i valori fondamentali nella sua vita

Ilary Blasi ha conquistato migliaia di telespettatori con il docufilm Netflix intitolato “Unica” in cui ha raccontato la sua verità sulla dolorosa rottura con l’ex marito. Il 9 gennaio è tornata con la serie “Ilary” dove ha toccato temi importanti come l’amore e l’amicizia.

“Io ho dato sempre molta importanza e molto spazio all’amicizia nella mia vita. [..] Nonostante gli impegni della famiglia, dei bambini, ho sempre trovato il modo e il tempo per vederci, per stare insieme. Ho sempre voluto coltivare l’amicizia perchè credo che sia un valore molto importante“, ha raccontato Ilary nella serie Netflix.

Ilary Blasi ha litigato con la sua storica amica?

Totalmente differenti l’una dall’altra, Ilary Blasi e Michelle Hunziker hanno instaurato un rapporto di amicizia solido e profondo. Nella serie Netflix “Ilary“, la conduttrice ha parlato della sua amica e collega svizzera: «Lei ha proprio quell’energia. È la donna più impegnata di questo pianeta. Quando accendi Instagram e guardi le storie di Michelle, io mi stanco solo a guardarla». Le due showgirl hanno instaurato un legame indissolubile, ma alcune indiscrezioni fanno riferimento ad una possibile rottura tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker.

Come riporta il sito web “libero.it“, la conduttrice svizzera ha festeggiato il suo 48esimo compleanno con un evento glamour e super esclusivo presso il ristorante Savini a Milano. Tuttavia, tra le centinaia di invitati, non è passata inosservata l’assenza di Ilary. Il mondo social si è scatenato e molti hanno pensato ad una possibile lite tra le due donne. Ilary si trovava a Roma in compagnia del suo compagno Bastian in una serata romantica al ristorante “Rinaldi al Quirinale“, uno dei locali preferiti della showgirl romana. Anche l’assenza degli auguri sui social ha alimentato le polemiche dei fan, ma non è chiaro se si trattasse di un impegno romantico oppure di una possibile rottura tra Ilary e Michelle.