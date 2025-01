“Segui il tuo cuore”: Gianmarco Steri ha conquistato anche lei | Molla tutto per corteggiarlo

Il nuovo tronista fa impazzire proprio tutti: Gianmarco Steri fa strage di cuori e attira l’attenzione anche di lei, scopri di chi si tratta.

È passata poco più di una settimana da quando Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta, nel programma Uomini e Donne, e ancora non si fa che parlare di questo.

Più che della scelta, si discute della non scelta. Gianmarco Steri, infatti, è diventato il nuovo tronista. Nel corso della sua avventura con Martina, il bel romano si è fatto conoscere al pubblico a casa, che lo ha apprezzato e amato per quel che è.

Sguardo genuino e galanteria d’altri tempi, Gianmarco è il tronista che ha fatto battere il cuore a tutta Italia e che ha conquistato persino lei. Ecco di chi si tratta.

Un inizio col botto

Dopo aver condiviso quattro mesi con Martina, Gianmarco ha deciso di cogliere al volo la proposta di Maria De Filippi, che ci ha tenuto a volere che il ragazzo rimanesse in trasmissione. Probabilmente, anche la conduttrice stessa deve averne catturato la bontà d’animo e la voglia di trovare il vero amore, che si cela dietro Steri. Da quando, sul web, si è diffusa la voce che la non scelta sarebbe salita sul trono, i telefoni di Uomini e Donne non hanno smesso di squillare.

La stessa Silvia Toffanin, durante l’intervista a Martina, a Verissimo, aveva rivelato che ben 8.000 ragazze avevano contattato la redazione per corteggiarlo. Forse, una cosa del genere non si era mai vista, ma il successo del nuovo tronista sembra essere incontrollabile. Persino sui social, tra cui TikTok, si vedono video divertenti di donne che minacciano di lasciare la propria famiglia per buttarsi a capofitto tra le braccia del romano.

Insomma, Gianmarco sembrerebbe essere l’uomo che tutte vogliono e che tutte desiderano. Certo è che nessuno avrebbe mai immaginato che persino lei sarebbe caduta ai suoi piedi. Sul web si vocifera che possa mollare tutto per corteggiarlo. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Gianmarco rubacuori

Sicuramente, quello di Gianmarco si prospetta essere un percorso scintillante. Ma, ci sarebbe qualcosa che lo renderebbe ancora più avvincente e che è quello in cui spera gran parte degli utenti web. Da quando il ragazzo è arrivato in studio nei panni del tronista, non si fa altro che parlare di lui e del ballo con Francesca Sorrentino. Gli occhi della tronista e il modo in cui guardano Steri hanno alimentato questa speranza. C’è, addirittura, chi avrebbe scritto: “Segui il tuo cuore“.

Francy cristallo segui il tuo cuore 💓#uominiedonne https://t.co/xcrKZKWQdg — This is me trying (@francy_flo) January 27, 2025

Il pubblico di Uomini e Donne la incoraggia a fare questo cambio di rotta e a dare una svolta al suo percorso. Sarebbe davvero inaspettato, ma al contempo entusiasmante. Chissà, magari la chimica con Gianmarco sarà così evidente da portare Francesca a mollare tutto per corteggiarlo o, magari, tra loro rimarrà solo una splendida amicizia.