Mediaset, la difficile malattia e la scoperta sconvolgente: per lei non possono più fare nulla

La Rete Mediaset è in subbuglio dopo la dichiarazione da parte di uno dei personaggi di punta: una diagnosi che lascia pochi dubbi.

Vincitrice del David di Donatello, attrice e regista navigata: stiamo parlando di una donna che ha appena superato la soglia dei 70 anni e che non fa segreto della patologia che l’ha colpita.

Ha sempre voluto condividere in modo piuttosto aperto quanto le stesse accadendo, sin dal 2023. Infatti è passato poco più di un anno dalla diagnosi che le ha reso la vita complicata.

A parlarne ancora più nei dettagli è stato uno dei suoi figli, in un libro che ha visto la pubblicazione proprio in questi ultimi giorni. Una brutale sincerità condita da tanto affetto: la reazione dei lettori è stata incredibile.

Volto di Mediaset e non solo, parla il figlio: dalla diagnosi a oggi e tutte le notizie

Protagonista del libro di suo figlio è la nota attrice Eleonora Giorgi, che ha ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas nel 2023. A voler mettere su carta le parole che raccontano del percorso della malattia della mamma è il figlio Andrea Rizzoli, frutto dell’amore della vip con Angelo Rizzoli.

In occasione dell’uscita del libro, intitolato “Non ci sono buone notizie”, Andrea Rizzoli ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera, spiegando anche la condizione attuali di salute di Eleonora Giorgi: per molti sono state delle parole molto dure da accettare.

Rizzoli ai microfoni del Corriere della Sera

Parole che non lasciano spiragli di speranza quelle di Andrea Rizzoli al Corriere: “Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole“, ha detto in riferimento a Eleonora Giorgi, “ma non possiamo fare nulla per allungarlo. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno”.

Già qualche giorno fa Giorgi aveva illustrato in parte la sua situazione nel salotto di Verissimo: “Voglio avere speranza, ma purtroppo la Tac ha raccontato che la malattia è molto progredita. Molto, molto. Sto valutando se intraprendere le cure palliative perché la medicina ti offre percorsi arginanti che però sarebbero intrusivi”, aveva detto senza grandi giri di parole.

Insomma, sembra che la malattia sia progredita nonostante le cure, che, sappiamo, in questi casi non sempre sono efficaci. Nell’intervista al Corriere della Sera, Andrea Rizzoli ha anche raccontato alcuni aneddoti della propria infanzia, ricordando momenti di divertimento e tenerezza con la madre.