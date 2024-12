Principe William, dopo anni viene fuori la terribile verità: un incontro segreto poche ore prima del matrimonio con Kate

L’esperta rivela ogni cosa dopo anni: tutti i nodi sono venuti al pettine, al centro l’unione matrimoniale di William e Kate.

Ancora una volta la coppia tra le più note del modo è al centro di una bufera mediatica. Questa volta nessuna illazione da parte del pubblico gossipparo: a rivelare ogni cosa è niente di meno che un’esperta reale.

A riportare la notizia il portale dell’agenzia di stampa adnkronos.com. Questo dettaglio, secondo molti, cambierebbe davvero le carte in tavola rispetto al matrimonio del Principe e della Principessa del Galles.

L’esperta e scrittrice è Ingrid Seward, che ha parlato ai microfoni del New York Post. La giornalista non si è certo risparmiata in merito alle informazioni in suo possesso: ha spiattellato ogni cosa facendo precipitare l’opinione pubblica nella confusione più totale.

Ingrid Seward sul matrimonio di William e Kate: ecco cosa era accaduto poco prima…

Spesso accade che le vicende familiari di persone famose, in questo caso persino la Royal Family, si possano ricondurre a qualcosa che sia accaduto anche nella vita di una persona comune.

Ingrid Seward ha raccontato di un preciso discorso che l’oggi Re Carlo III avrebbe fatto proprio a suo figlio poche ore prima del suo matrimonio con Kate Middleton. Finalmente, dopo anni, tutti sanno cosa i due si sono detti.

“Il discorso del Re”, ma senza oscar: cosa disse il padre a William prima delle nozze

Adnkronos.it riporta le parole dette da Seward al New York Post: “Suo padre gli disse: ‘Guarda, William, non c’è niente di più importante della tua famiglia. Non fare gli errori che ho fatto io. Ho assolto ai miei doveri ma trascurato il mio matrimonio e guarda cosa è successo'”. Queste le parole che avrebbe detto Re Carlo al figlio prima che questi convolasse a nozze con Kate Middleton.

Re Carlo in questa circostanza si riferì probabilmente al suo matrimonio con la Principessa Diana, una unione notoriamente molto complessa che sfociò in una separazione. Non è la prima volta, comunque, che sudditi o appassionati sentono parlare di come il Principe William abbia preso le cose con calma e con cura con colei che sarebbe stata la futura moglie. Chissà che non abbia effettivamente accolto il consiglio del padre, risparmiandosi, così, una unione infelice, comprendendo che un matrimonio sarebbe dovuto partire da basi e presupposti già molto solidi.