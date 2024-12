Paola Caruso, dopo il dramma del figlio deve fare i conti con un nuovo dolore: “È malata…non posso stare con lei”

Il dramma di Paola Caruso non ha fine: costretta a sopportare dei dolori troppo grandi per la sua famiglia

È un periodo difficile per Paola Caruso che è costretta ad affrontare dei grandi dolori a causa delle malattie che hanno colpito i grandi amori della sua vita.

Nel 2022, dopo una vacanza in Egitto, il figlio della showgirl ha subito una lesione al nervo sciatico a causa di una puntura somministrata per contrastare la febbre.

Questo episodio è stato l’inizio di una lunga battaglia per una mamma che continua a combattere con tutte le sue forze per salvare il suo bambino.

Durante una recente intervista a Verissimo, Paola ha espresso tutto il suo dolore: “Io non dormo la notte, sono due anni e mezzo che non chiudo occhio. Ho spesso attacchi di panico, mi manca l’aria“.

Il dolore di Paola Caruso non ha fine

Da due anni, Paola Caruso è costretta a vivere in un incubo a causa del problema di salute del suo bambino. Il piccolo Michele potrebbe sottoporsi ad un nuovo intervento in America: “Se opero di nuovo mio figlio, io devo avere una soluzione“, sono le parole della showgirl rilasciate ai microfoni di Silvia Toffanin e riportate dal sito web “Leggo.it“.

Nonostante il momento delicato, Paola deve affrontare anche la malattia di un’altra persona cara che ha avuto un ruolo essenziale nella sua vita. La showgirl ha sempre dimostrato di essere una donna coraggiosa e ancora una volta, si trova davanti ad una sfida complessa.

Il nuovo dolore di Paola Caruso: “È malata..”

Paola Caruso è una donna forte e coraggiosa che, nonostante le difficoltà, continua a combattere per la salute del suo bambino. L’unica cosa che desidera è vedere il suo piccolo in salute, ma non ha mai perso le speranze e continua a desiderare il grande miracolo. Pronta per partire in America ed affrontare la nuova sfida per l’operazione di suo figlio Michele, Paola deve fare i conti anche con un altro dolore immenso ovvero la terribile malattia che ha colpito la sua mamma adottiva.

La donna ha avuto un ruolo cruciale nella vita di Paola, del piccolo Michele e le due sono legate da un amore profondo. Come riporta il sito web “Leggo.it“, la Caruso ha dichiarato ai microfoni di Silvia Toffanin: “Mia mamma adottiva soffre di Alzheimer e per la prima volta non sarò con lei a Natale perché saremo in America con Michele. Anche da piccola il Natale lo dovevo passare con mia mamma e il mio papà, questa volta non possiamo”. Un momento difficile quindi ma Paola ha sottolineato che senza dubbio potrà contare sull’amore e sostegno del compagno.