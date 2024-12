Dramma Elisabetta Gregoraci, il suo nuovo amore sta già vivendo un momento difficile: “Bloccata sul cellulare”

Elisabetta Gregoraci coinvolta in una situazione poco piacevole: non ci ha pensato due volte a bloccarla sul cellulare

Showgirl e conduttrice televisiva, Elisabetta Gregoraci ha realizzato una carriera professionale degna di nota ma ha conquistato l’attenzione del grande pubblico anche per la sua vita sentimentale.

Nel 2008 sposa Flavio Briatore e la love story fa subito il giro del mondo. Dopo 9 anni d’amore, i due si separano nel 2017 suscitando l’incredulità di migliaia di fan.

Nonostante la fine ufficiale della relazione, Elisabetta e Flavio sono sempre stati molto uniti anche per amore del loro figlio Nathan.

Eppure ancora una volta, la showgirl torna a far discutere con la sua vita sentimentale e per un periodo difficile che è costretta ad affrontare.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: “Non ci siamo mai separati”

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno occupato le prime pagine dei principali tabloid di gossip a causa del loro rapporto speciale e colmo d’amore anche a seguito della separazione. Durante un’intervista rilasciata a La Volta Buona, la showgirl ha parlato del legame che la unisce al suo ex marito, nonché padre di suo figlio.

La Gregoraci ha dichiarato: “Tutti ci dicono che siamo belli, non accettano che ci siamo lasciati. Ma noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da vent’anni. Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo. Non ci siamo mai allontanati davvero“, come riporta il sito web “fanpage.it“.

Il dramma di Elisabetta Gregoraci ed il nuovo amore

I principali tabloid di gossip puntano nuovamente l’attenzione su una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I due ex sono rimasti uniti anche dopo la separazione tanto che migliaia di fan hanno sperato in un ritorno di fiamma. Qualcosa però è cambiato e secondo quanto riportato da Dagospia, Flavio ed Elisabetta sono sempre più lontani. Dopo aver concluso la frequentazione con Giulio Fratini, la soubrette calabrese ha iniziato ad uscire con il 28enne Thomas Talin.

Si tratta del figlio di Fabio Talin, imprenditore veneto di una società che si occupa di imballaggi e protezione dei bagagli negli aeroporti più importanti del mondo. “Flavio Briatore non l’ha presa per niente bene la relazione della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, 44 anni, con il giovane e ricco imprenditore, il 28enne Thomas Talin. Furioso l’avrebbe bloccata addirittura sul cellulare“, è la notizia riportata dal sito web “dagospia.com“.

Stando a quanto comunicato dal sito di gossip, l’imprenditore non l’ha presa affatto bene. Al momento nessuno dei due ha espresso commenti o dichiarazioni, ma non ci resta che attendere ulteriori dettagli dai diretti interessati.