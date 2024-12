Terremoto nella Royal Family: scoperti i messaggi segreti del Principe | A rischio anche la sicurezza di sua maestà

Sudditi sotto shock: una rivelazione sulla Famiglia Reale apre dibattiti pubblici, tutto spiattellato su internet.

La Royal Family è di nuovo nel pieno di una bufera mediatica – e non solo. Questa volta la vicenda assume ancor più del solito le sembianze di una sceneggiatura di Hollywood.

Protagonista della news è proprio uno dei componenti della famiglia reale. Questi, ancora una volta, ha stretto una amicizia piuttosto imbarazzante.

Non è la prima volta, ma più che un errore diplomatico sembra un vero e proprio film di spionaggio: chissà che qualcuno non voglia già acquistarne i diritti. Eccone tutti i dettagli.

Caos Royal Family, rapporti troppo stretti con qualcuno di poco raccomandabile

Attorno alla famiglia reale girano sempre numerosi pettegolezzi. Tra le ultime notizie di gossip divulgate da informatori inglesi c’è la presunta contrarietà di Kate Middleton rispetto allo scambio di regali di Natale il 24 dicembre, tradizione imposta dalla Regina Vittoria. Per non parlare di tutte le volte in cui si grida al divorzio o a presunte crisi matrimoniali. Stavolta, però, non si tratta esattamente di storie da cronache rosa.

Al centro della vicenda c’è niente di meno che il fratello di Re Carlo III, il Principe Andrea di York. La verità è venuta a galla quando sono stati scoperti dei messaggi alquanto significativi che dimostrano un rapporto confidenziale tra il già nominato Principe e quello che era un misterioso uomo d’affari, la cui identità è stata smascherata. A riportare l’intera vicenda è la testata online Oggi.it.

L’uomo misterioso è stato finalmente smascherato: ecco chi è

Come riportato da Oggi.it, a portate tutta la vicenda al grande pubblico è stata la scoperta di messaggi che palesavano il rapporto di amicizia tra Andrea di York e questo uomo misterioso. Quest’ultimo, si è scoperto, faceva parte del partito comunista cinese e raccoglieva informazioni per l’intelligence. Il presunto 007 è stato identificato per ragioni di sicurezza e riservatezza con il “nome” di H6.

H6 è stato fermato su un volo diretto a Londra e partito da Pechino, e non ha potuto mettere piede sul suolo britannico. A pronunciarsi, tra gli altri, in merito, anche il giudice che ha disposto l’allontanamento della presunta spia dal Paese, che secondo lui avrebbe raggiunto: “Un grado significativo, si potrebbe dire un grado insolito, di fiducia da parte di un membro anziano della famiglia reale che era disposto a intraprendere attività commerciali con lui“.

Una situazione non solo imbarazzane per Andrea che si ritrova coinvolto nell’ennesimo scandalo. Questa storia ha infatti messo a rischio anche l’incolumità del Re visto che la spia in questione potrebbe anche essere entrata a palazzo.