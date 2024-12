“Vorrei rassicurare tutti…”: Giulia Salemi rompe il silenzio dopo il grande spavento | Decisione importante sul bambino in arrivo

Dopo mesi di tensione e la notizia della gravidanza la nota show girl Giulia Salemi si fa avanti: finalmente un annuncio ai fan.

Una donna di spettacolo poliedrica che non si è risparmiata quando le è stata offerta una nuova opportunità: parliamo di Giulia Salemi, al momento in dolce attesa.

La notizia della sua gravidanza aveva fatto all’epoca il giro del web. Il bimbo in arrivo è frutto dell’amore tra la conduttrice e un altro noto volto dello spettacolo, il giovane Pierpaolo Pretelli.

Nonostante la volontà di Giulia Salemi di condividere i momenti della vita quotidiana e non con i suoi fan, a molti è mancato per mesi un tassello importante. Finalmente però la quasi neo-mamma ha parlato.

L’annuncio di Giulia Salemi scuote il web: la scelta è stata fatta, riguarda la gravidanza

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, entrambi ex concorrenti del GF e personalità dello spettacolo che hanno fatto carriera, sembra essere più salda che mai. Infatti ne ha parlato anche la stessa vip nel corso di una delle puntate del noto talk Verissimo.

Fan e follower, comunque, rimangono assai curiosi in merito agli aspetti più dettagliati della gravidanza della ragazza. La giovane, infatti, terminerà la gravidanza intorno al mese di gennaio 2025. Nonostante quindi manchi nemmeno un mese, la sete di notizie da parte del popolo del web sembra essere più intensa che mai. Un particolare è quello che tutti vogliono conoscere: quale sarà il nome del bambino in arrivo.

Il nome del bambino: ecco quale avrebbe scelto Giulia Salemi

Negli ultimi anni la tendenza onomastica dei vip è piuttosto bizzarra. Basti pensare a Ilary e Totti o al figlio di Elon Musk: i famosi vogliono apporre un nome particolare alla propria prole, che non fa parte della tradizione del proprio Paese o che sia persino totalmente inventato da zero. Questa volontà potrebbe essere il frutto di un tentativo di lasciare un segno ancora più permanente nel mondo.

Anche Giulia Salemi aveva pubblicato tempo fa una serie di possibili nomi per il bambino in arrivo. Si trattava di nomi che avevano scosso non poco l’opinione pubblica, visto che taluni erano abbastanza fuori dal comune. Tra le opzioni erano presenti nomi come Cyrus e Louis, ad esempio. La Salemi però in merito ha chiarito: “Volevo rassicurare tutti che non sarà nessuno di questi”.

grazie prelemis per averci evitato il trauma di capire come pronunciare Cyrus🙏 pic.twitter.com/3axMSROEfk — 𝐧 𝐢 𝐜 𝐨 𝐥 𝐞 🦋 (@itisnicoleeee) December 9, 2024

Un vero e proprio sospiro di sollievo per i fan della coppia che adesso attendono con ansia di scoprire come invece si chiamerà il primogenito della coppia.