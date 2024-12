“Ho capito che dovevo scappare”: Grande Fratello, ex concorrente in pericolo | Come si è salvata dal suo aggressore

Momenti di grande terrore per l’ex concorrente del Grande Fratello: è stata costretta a scappare via dall’aggressore

Il Grande Fratello è un programma televisivo seguito da migliaia di telespettatori che si appassionano alle dinamiche della casa più spiata d’Italia.

Nelle scorse edizioni, moltissimi personaggi già celebri nel mondo dello spettacolo hanno avuto l’occasione di farsi conoscere nella vita quotidiana.

In particolare, una showgirl molto amata dal pubblico italiano ha conquistato tutti con la sua energia e l’esuberanza che l’ha resa un’icona della televisione italiana.

Una donna forte e coraggiosa che ha saputo superare moltissime difficoltà, ma che si è trovata ad affrontare un momento di grande terrore.

Grande paura per l’ex gieffina

Nel corso delle edizioni del Grande Fratello, moltissimi concorrenti hanno conquistato l’affetto dei telespettatori diventando un vero e proprio punto di riferimento. Anche dopo la partecipazione al talent, questi iconici personaggi continuano ad essere seguiti con grande interesse, ma a volte il pericolo può essere dietro l’angolo.

In particolare, una showgirl e attrice italiana ha vissuto momenti di terrore a causa di un uomo che ha tentato di aggredirla. L’episodio è accaduto nel portone di casa della soubrette, ma fortunatamente l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio.

Cosa è accaduto all’ex gieffina

L’ex gieffina ha vissuto un momento di grande paura a causa di un’aggressione avvenuta nel portone della sua abitazione. Si tratta di una showgirl molto apprezzata nello scenario televisivo e che grazie ai suoi “baci stellari” ha conquistato l’affetto di migliaia di telespettatori. Nella serata del 5 dicembre 2024, Valeria Marini stava rientrando nel suo appartamento di Roma e una volta entrata nel portone, si è resa conto che qualcosa non andava. I rumori e le lampadine rotte hanno subito fatto riflettere la soubrette che, dopo aver sentito dei rumori sospetti, ha deciso di scappare via.

L’aggressore ha tentato di seguirla, ma fortunatamente le Forze dell’Ordine sono intervenute tempestivamente immobilizzando l’aggressore. Le lampadine del portone erano state rotte volontariamente e anche il sistema d’allarme era stato manomesso. Come riporta il sito web “chimagazine.it“, Valeria ha raccontato: “Sono scossa profondamente, ma mi sento fortunata. Il rumore che ho sentito mi ha messo subito in allarme perché in quella scala abito solo io. E questo mi ha permesso di capire che dovevo subito scappare. Per fortuna la presenza della pattuglia che staziona sempre nelle vicinanze mi ha consentito di chiedere aiuto e salvarmi da quell’uomo che altrimenti avrebbe potuto raggiungermi e farmi dal male“.