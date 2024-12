Volto di Amici denuncia un momento terribile: gli hanno portato via un pezzo di cuore | La denuncia di una violenza terribile

Ex protagonista di Amici alle prese con un duro momento: ciò che gli è accaduto lascia i fan senza parole, ecco di chi si tratta.

Si è da poco conclusa l’entusiasmante avventura di This is me, lo show in prima serata, condotto da Silvia Toffanin e che ha visto protagonisti molti dei volti noti del talent di Maria De Filippi, Amici. Un programma del genere, in onda da oltre vent’anni, ha raccolto dinanzi alla TV milioni di telespettatori e, ogni anno, riscuote un successo esagerato.

Ovviamente, ci sono delle edizioni che lasciano il segno più altre, così come gli alunni stessi, alcuni più ricordati, altri finiti nel dimenticatoio. Ma, a rimanere impressi nell’immaginario collettivo, sono anche tutti coloro che lavorano in questo grande spettacolo.

I telespettatori di Amici seguono con veemenza tutto ciò che accade nel programma e, una volta che le telecamere si spengono, continuano a tifare per i loro beniamini. Il protagonista della terribile vicenda che stiamo per raccontarti ha dato un grande contributo a questa trasmissione e ciò che gli accaduto è finito sulla bocca di tutti. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Un duro colpo per l’artista

Ciò che è capitato da uno dei volti che ha preso parte al talent più seguito di sempre, ovvero Amici, ha dell’incredibile. L’uomo, infatti, dopo essere già stato rapinato nel 2020, sotto casa, e dopo essere stato minacciato con una pistola, ha dovuto fare nuovamente i conti con dei ladri. Questa volta, però, i malintenzionati sono entrati in casa sua, devastando ogni stanza e creando un vero e proprio caos.

Un’abitazione di quattro piani, nella capitale, che si è ritrovata protagonista di un furto in piena regola. Il diretto interessato si è sfogato con i suoi followers, su Instagram, dove si è detto sconvolto per ciò che gli è accaduto. In questo lungo commento su quanto successo, l’uomo ha affermato che si tratta della violenza più brutta che abbia mai subito. Gli hanno portato via un pezzo di cuore, sono entrati in casa sua, hanno rovistato tra le sue cose, prendendo vestiti, intimo, oggetti di valore, sia materiale che affettivo. Ecco chi è il protagonista di questa spiacevole vicenda.

Un furto nei cassetti del cuore

Colui che si è ritrovato con la casa sottosopra è Luca Tommassini, coreografo di fama internazionale, che ha collaborato anche con Amici, per diversi anni. L’artista, nel suo post su Instagram, ha espresso la sua rabbia e il suo dolore, facendo leva, soprattutto, sul fatto che i ladri abbiano portato via ciò a cui teneva di più, ovvero degli oggetti che teneva chiusi gelosamente nei cassetti vicino al letto. Tra questi, una collana con una piccola croce del papà, unico ricordo materiale che gli era rimasto di lui.

Come se non bastasse, i truffatori hanno portato via anche l’anello di sua nonna e tantissime altre cose dei suoi collaboratori e degli artisti con cui ha lavorato negli anni. Un vero e proprio duro colpo da affrontare, che ha sconvolto Tommassini, il quale ha trovato nel suo pubblico social una valvola di sfogo.