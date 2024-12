“Sono uscito per malattia”: la rivelazione sul Grande Fratello | Gli autori lo hanno costretto a lasciare la Casa

Il famosissimo protagonista dello spettacolo italiano ha confessato la verità sul Grande Fratello: la rivelazione è da shock

Da ormai due mesi è iniziato il Grande Fratello, il reality show che da moltissimi anni viene trasmesso su Canale 5 ed intrattiene migliaia di telespettatori.

Questa edizione però non sta dando i risultati sperati ed in moltissimi l’hanno definito un vero e proprio “flop” in termini di ascolti e riscontri positivi da parte del pubblico.

I vertici Mediaset starebbero pensando addirittura ad una chiusura anticipata e sui social network sono tantissimi gli utenti che hanno accusato il talent di “sadismo” e “insensibilità”, come riportato dal sito web “leggo.it”.

Le critiche da parte del grande pubblico non si sono placate a seguito delle dichiarazioni rilasciate da un noto protagonista di questa edizione.

La rivelazione shock non lascia spazio all’immaginazione

L’edizione 2024 del Grande Fratello non è mai decollata a causa degli intrighi d’amore e delle vicende che hanno poco convinto il grande pubblico. Naturalmente dai vertici Mediaset non sono per nulla contenti e sulle principali piattaforme si parla addirittura di una chiusura anticipata del talent.

A condividere l’opinione di moltissimi telespettatori è anche un famosissimo protagonista di questa edizione che ha fatto sorridere con la sua ironia ed ha regalato momenti di grande emozione all’interno della casa. Durante un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, il famosissimo coreografo ha svelato le motivazioni del suo abbandono.

La confessione: “Sono uscito per malattia”

Uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello 2024 è stato senza dubbio Enzo Paolo Turchi, coreografo di successo e icona dello spettacolo italiano. Enzo ha scelto di abbandonare anticipatamente il talent per la mancanza che nutriva nei confronti della sua famiglia, per la moglie Carmen Russo e per la loro bambina Maria. Durante un’intervista al settimanale Chi, l’ex gieffino ha ammesso: “Mi manca moltissimo la casa che ho vissuto nei primi due mesi, adesso sta prendendo una linea che è quella, giustamente, del Grande Fratello: gli amori, gli intrighi, le rivalità. E quello mi manca meno”, sono le sue parole riportate dal sito “isaechia.it”.

Enzo Paolo Turchi ha parlato anche del suo abbandono per la sofferenza che provava nei confronti della sua famiglia. Il coreografo ha raccontato che la produzione stessa ha insistito affinché abbandonasse il gioco: “Io sono stato male. Ad un certo punto è stata la produzione stessa a dirmi che dovevo uscire, che era arrivato il momento”. Come riportato da “Isaechia.it”, Enzo Paolo Turchi ha raccontato: “non è un ritiro vero e proprio, sono uscito per malattia. Sono sempre stato fra i preferiti dei ragazzi e li ringrazio. Ho avuto un bellissimo rapporto con tutti e ho sempre detto quello che pensavo”.