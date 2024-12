Al Bano, dopo l’operazione improvvisa abbandonato proprio da lei: ecco perché non è andata a trovarlo

Il celebre cantautore pugliese è stato costretto ad operarsi, ma nessuno poteva immaginare il suo abbandono

Al Bano Carrisi è uno degli artisti più apprezzati nel panorama discografico e nello spettacolo nazionale. La sua voce potente è in grado di arrivare dritta al cuore e di conquistare l’attenzione del mondo intero.

Il cantante ha sempre dimostrato una grande forza, fin dall’episodio che più ha distrutto la sua serenità ovvero la perdita improvvisa di sua figlia Ylenia.

Giunto alla veneranda età di 81 anni, Al Bano continua ad avere una grinta impeccabile ma il suo stato di salute desta moltissima preoccupazione.

Il cantautore originario della Puglia ha dovuto affrontare un periodo delicato a causa di un problema di salute che avrebbe compromesso anche la sua carriera musicale.

Albano Carrisi, d’urgenza in ospedale

Albano ha dimostrato più volte di essere un vero guerriero in grado di affrontare qualunque difficoltà. Già nel 2016 è stato colpito da due arresti cardiaci mentre provava la scaletta del concerto di natale all’Auditorium di Roma. In quell’occasione fu operato d’urgenza e come riporta “Il Corriere della Sera“, l’intervento durato tre ore è stato miracoloso.

A distanza di otto anni, Albano è tornato a far preoccupare migliaia di fan che lo seguono non solo per la sua carriera professionale, ma anche per la vita personale e sentimentale. A sconvolgere i telespettatori è stata l’assenza di una famosissima donna che, stando a quanto riportato, non è stata presente in ospedale.

Albano, abbandonato dopo l’operazione

Il grandissimo Albano Carrisi è stato sottoposto ad un’intervento d’urgenza il 27 novembre 2024 a causa di una raucedine che gli causava un abbassamento della voce e che alterava la riuscita delle sue performance. È stato operato presso La Casa di Cura Villa del Rosario, dal professor Lino Di Rienzo Businco. Il cantante ha raccontato all’Adnkronos di aver sofferto di: “un problema di sinusite che mi dava fastidio alle corde vocali e che mi causava raucedine ma grazie al professor Businco che ha inventato questa nuova tecnica di operazione, per niente invasiva come quelle del passato, mi sono ripreso subito. Domani esco dalla clinica”.

Le condizioni di Al bano non sono preoccupanti e come riporta il sito web “Leggo.it“, il cantautore ha affrontato con coraggio questa brutta situazione. Tuttavia, gli utenti dei social network hanno notato l’assenza di Loredana Lecciso, moglie del cantante pugliese. La donna ha raccontato: “Purtroppo non sono potuta andare con lui perché ho fatto un piccolo intervento alla pelle e sono ancora in convalescenza. Ma ho tranquillizzato i miei figli e gli ho detto ‘andrà tutto bene, vostro padre è Highlander!'”.