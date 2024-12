Uomini e Donne, ex tronista si mostra sui social dopo l’intervento chirurgico: per i fan è irriconoscibile

Rimarrai scioccato nel vedere come l’ex tronista è cambiato totalmente: ecco chi è colui che si è sottoposto a un intervento chirurgico.

Sempre più spesso, siamo abituati a vedere foto degli ex protagonisti di Uomini e Donne e notare in loro dei grandissimi cambiamenti. Il più delle volte, però, questi cambiamenti non sono dovuti alla crescita, bensì modifiche dovute al fatto che hanno ceduto al fascino della chirurgia estetica.

Un esempio emblematico è quello di Alessia Messina, ex corteggiatrice di Amedeo Andreozzi, che si è mostrata sui social totalmente stravolta. Ovviamente, i commenti degli utenti che lo hanno fatto notare non sono mancati, ma lei ha continuato ad andare dritta per la sua strada, noncurante delle critiche.

Ebbene, pare che però ci sia anche un altro volto di Uomini e Donne che appare irriconoscibile agli occhi dei fan. Si tratterebbe di un tronista molto amato dal pubblico a casa. Ecco chi è il protagonista di questa vicenda.

Una lotta con se stesso

Questo tronista, che ha una grande folla di followers, anche grazie alla sua simpatia e alla sua spontaneità, non ha nascosto di aver fatto ricorso all’aiuto di un medico estetico. Tutto ciò a causa di un cambiamento fisico che lo faceva sentire poco sicuro di se stesso. Il ragazzo, infatti, sui suoi social, si era sfogato rivelando di aver preso parecchio peso durante il periodo della pandemia. Il fatto di essere chiuso in casa, il fatto che le palestre non erano aperte e che non si avevano molti passatempi, lo ha indotto a rifugiarsi nel cibo e a condurre una vita più pigra.

Chiaramente, rispetto alla linea che manteneva prima, il cambiamento è stato più che evidente. L’ex tronista, inoltre, ha anche partecipato a L’Isola dei Famosi, dove ha dovuto fare i conti con le critiche di chi lo accusava di photoshoppare le sue foto su Instagram. In realtà, il ragazzo aveva semplicemente messo su del peso, ma fortunatamente era in grado di sdrammatizzare e riderci su. Oggi, però, che è riuscito a buttare via quei chili di troppo, ha deciso di rivolgersi a uno specialista, per sistemare il suo addome.

L’intervento chirurgico del tronista

L’ex tronista in questione è Andrea Cerioli, da poco diventato padre, insieme alla sua dolce metà, Arianna Cirrincione. La coppia è molto amata sul web, ma i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio, che Andrea stesso ha voluto far notare. Dopo aver perso parecchio peso e averne ripreso, Cerioli sentiva l’esigenza di andare a operare su quell’adipe localizzato e, per farlo, si è rivolto a un chirurgo plastico, che ha praticato una mini-liposuzione all’addome, ai fianchi e alla schiena.

Andrea ha cercato di rendere partecipi i suoi followers, pubblicando un pre-operatorio, in cui il chirurgo ha messo in evidenza, con un pennarello, le zone dove andare a operare e il post-operatorio, a un paio di giorni dall’intervento, dopo aver rimosso i punti. L’addome appare parecchio cambiato, più teso e tonico. Per il resto, Andrea Cerioli è rimasto quello di sempre e non smette di farci divertire con i suoi post social.