Dopo anni di matrimonio sono in crisi: la confessione in diretta su Rai 1 | La coppia ad un passo dal divorzio

Una vera e propria rivelazione ad opera di uno dei più famosi del panorama dello spettacolo italiano: accade tutto in diretta su Rai 1.

Il pubblico è ormai quasi anestetizzato dalle numerose novità che hanno travolto il Palinsesto della rete pubblica nel corso degli ultimi due anni. Eppure questa novità inaspettata li ha risvegliati dal torpore.

In diretta su Rai Uno, un incredibile confessione. Sotto forma di dedica, a nessuno è sfuggito un certo sottotesto.

A pronunciare le parole che hanno destato l’attenzione dei telespettatori uno dei conduttori più famosi di sempre. La fama lo precede, ma ha scelto di lanciarsi in una nuova avventura. Ecco di chi si tratta.

Un matrimonio in crisi e una lacrima che scorre: tutto in diretta sulla Rai

La vicenda è accaduta nel corso della puntata del programma più seguito del sabato sera della Rai. Si tratta, ovviamente, di Ballando con le Stelle, il talent in cui i famosi si cimentano in disparate performance di danza grazie all’aiuto di ballerini e ballerine professioniste. Con la conduzione storica di Milly Carlucci, il programma non accenna a iniziare curve discendenti in termini di ascolti né tanto meno per quanto riguarda il calibro del cast.

A sbottonarsi, per altro, è stato un concorrente dal quale non tutti si aspettavano grandi tenerezze, figuriamoci lacrime. Eppure dopo un meraviglioso tango, che ha commosso molti e portato anche i giudici a dare ottimi voti alla performance, il vip si è confessato, dedicando questo ballo alla moglie. Protagonisti della scena Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli.

Storico conduttore rivela il suo lato sensibile: accanto a lui una donna straordinaria

Tutto è partito da una clip andata in onda subito prima dell’esibizione di Luca Barbareschi, nella quale lui stesso dichiarava sul ballo: “Esprime la sofferenza immensa di una storia che finisce, ma che non è finita realmente. Questa è una situazione che sto vivendo personalmente e cerco di portare dentro questo ballo la disperazione”, l’emozione iniziava già a farsi sentire sul palco.

Il concorrente aveva poi ricordato l’incontro con la moglie Elena, affermando infine: “Io non sarei in grado di sopportare un divorzio in questo momento, emotivamente non sarei capace. Spero che rinasca l’amore, c’è una speranza che tutto torni come prima”. Si è trattato di un momento dall’altissima tensione emotiva, che ha scosso l’intero pubblico.