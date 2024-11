Principe William nervoso, alta tensione in famiglia in vista delle feste di Natale: tutta colpa di sua moglie Kate

Un consuetudine natalizia mette zizzania nella Famiglia Reale: tensione per il Principe William e la responsabilità è tutta di Kate.

I Reali del Galles e la Famiglia reale sono ancora una volta al centro di una bufera mediatica, scaturita da un presunto conflitto sommerso nella famiglia che riguarderebbe una tradizione di Natale.

Si sa, seppure in genere tutte le case a Natale si somiglino, ognuno ha le proprie usanze. Ve ne sarebbe una a Palazzo non particolarmente gradita a Kate.

Il Principe William si troverà tra l’incudine e il martello ancora una volta, tutti si chiedono quale sia l’effettiva entità delle pressioni di Kate Middleton: cosa accadrà a Natale nel Palazzo.

William e Kate, tradizioni e tensioni in famiglia: il Natale è uguale ovunque

Probabilmente si contano sulla punta delle dita le famiglie che non affrontano alcun tipo di conflitto a Natale. La riunione di componenti che non si vedono da tempo, in genere, altro non fa che riportare a galla vecchi scontri o crearne di nuovi anche per questioni apparentemente futili. In fondo, si sa, il rapporto con la famiglia, propria o del proprio partner, nasconde sempre qualche incomprensione.

Secondo molti la Royal Family inglese non costituisce una eccezione. Il settimanale dilei.it riporta che “alcune fonti interne a Palazzo” avrebbero rivelato una certa contrarietà da parte di Kate Middleton che riguarda lo scambio dei regali di Natale a Palazzo.

Lo scambio di regali al centro delle querelle online sulla Royal Family: l’influenza di Kate

A quanto pare, secondo le fonti già citate, Kate Middleton farebbe fatica ad accettare il modo in cui ci si scambiano i regali a Palazzo. Per via di una usanza introdotta dalla Regina Vittoria e poi ereditata dagli Windsor, i regali si scambiano il giorno della Vigilia di Natale. Secondo un insider “Kate ha sempre trovato strana la questione dei regali della vigilia di Natale […]Sicuramente se ne libererà quando inizierà a gestire le cose ufficialmente”, ha dichiarato.

Nessuna affermazione è giunta, però, direttamente da Kate Middleton. Secondo le fonti comunque la coppia di reali avrebbe trovato un compromesso. Nel momento in cui saranno ospiti da Re Carlo a Sandringham, avverrà lo scambio di regali con la Famiglia Reale il 24 dicembre. Il 25, invece, lo scambio sarà riservato a donare le migliori sorpresa ai bambini George, Charlotte e Louis. Sembra essere una soluzione ideale per onorare le tradizioni reali e, contemporaneamente, rispettare quelle di Kate Middleton.