Temptation Island, dopo anni torna a farsi viva la malattia: “Effetti collaterali fastidiosi” | Una confessione straziante

Notizia sconvolgente per i fan di Temptation Island e uno dei suoi protagonisti più amati: la malattia torna a bussare alla porta.

Così come tutti gli altri programmi di Canale 5, in cui c’è dietro Maria De Filippi, anche Temptation Island è super amato dal pubblico a casa. In onda ogni anno, tutte le estati e, alle volte, anche in autunno, questo viaggio nei sentimenti coinvolge i telespettatori e li fa affezionare ai protagonisti delle vicende.

Le storie che portano sul piccolo schermo diventano le storie di tutti. Oggi, infatti, possiamo vedere come i fan del programma si stiano appassionando al triangolo amoroso nato all’interno del villaggio e, ora, spostato dentro la casa del Grande Fratello. Così come lo scorso anno, anche in questa edizione abbiamo ritrovato una fidanzata, un fidanzato e un tentatore, che hanno deciso di varcare la porta rossa, per vivere nuove emozioni.

Alcuni protagonisti vengono talmente amati, nel corso del loro viaggio nei sentimenti, che i fan non possono fare a meno di seguirli anche fuori. E così è venuto a galla che per uno di loro la malattia è tornata a bussare alla porta. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Una rivelazione toccante

Diventare più popolari ha dei pro e dei contro. Molti, per quei quindici minuti di fama in più, sono disposti a fare di tutto, persino stravolgere il proprio aspetto. È quello che è capitato al nostro protagonista, che ha ceduto al fascino della chirurgia estetica e, negli anni, ha subito di cambiamenti parecchio evidenti. Tuttavia, è stato lui stesso, sui social, a definirsi una vittima di un sistema sbagliato, dove conta più apparire che essere.

Stiamo parlando di Francesco Chiofalo, conosciuto anche come “lenticchio”. Dopo la fine della sua relazione con Selvaggia Roma, l’uomo ha intrapreso altre conoscenze. Aveva intrapreso una frequentazione con Drusilla Gucci, ora terminata. In seguito, si vociferava che Chiofalo si fosse avvicinato all’ex tronista Manuela Carriero, ma la relazione non è mai venuta allo scoperto. Di recente, però, lo stesso Francesco ha ammesso di essere fidanzato con un noto volto della TV e dei social. Per il momento, però, entrambi vogliono tenere lontani i riflettori dalla loro storia. Magari, questa sarà la volta buona che Chiofalo trovi una ragazza in grado di supportarlo e stargli accanto, soprattutto durante un momento come questo.

Le attuali condizioni dell’uomo

Oltre ad aprirsi sul suo aspetto esteriore e a parlare di affari di cuore, Francesco Chiofalo ha portato alla luce anche le sue condizioni attuali. L’uomo, tempo fa, ha dovuto affrontare un’operazione delicata, per via di un tumore cerebrale. Oggi, però, sembra che questo intervento si stia facendo sentire. Chiofalo stesso scrive sui suoi social: “Effetti collaterali fastidiosi“.

A quanto pare, infatti, ha ricominciato a sottoporsi a visite mediche, tac, risonanze magnetiche e varie analisi, per accertarsi a cosa sta andando incontro. Ora, sta aspettando di avere i risultati dei suoi esami e sta sperando di poter tirare un sospiro di sollievo, continuando a vivere la sua vita.