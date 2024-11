“Stavo per investirla”: dramma nel passato del volto Rai | L’incidente che ha cambiato per sempre la sua vita

Rivelazione shock: coinvolto uno tra i volti più noti della rete pubblica che ha raccontato di un momento che gli ha cambiato la vita.

I volti noti della rete pubblica sembrano stare migrando pian piano verso le reti private: abbiamo assistito all’abbandono di molti conduttori e conduttrici che si sono trasferiti a Discovery o Mediaset.

Il ricambio è stato consistente negli ultimi due anni. Nonostante questo abbia scosso i telespettatori, è stato nulla rispetto alla rivelazione di questi giorni.

Al centro della vicenda troviamo uno dei conduttori più amati della Rai: dopo la vicenda Scurati un altro scandalo scuote gli studi e la curiosità dei fan del personaggio.

Tutta la verità: ecco il racconto Rai che non ci saremmo aspettati

Da Reazione a Catena a L’Eredità: tante le soddisfazioni che hanno costellato la sua vita, ma oggi non parliamo di successi professionali. Al centro del racconto c’è il noto conduttore Marco Liorni, ormai specializzato nella guida di quiz e giochi televisivi dopo l’esperienza degli ultimi anni.

Per una volta, però, la narrazione si è concentrata sulla vita privata del conduttore. Infatti molti si sono chiesti quale fosse il segreto della lunga relazione che ha con la propria moglie, un segreto che il conduttore ha svelato parlando a lungo al settimanale Oggi del matrimonio con Giovanna Astolfi.

Tutta la storia d’amore ad Oggi: incidente sfiorato per pochissimo

Era il 2021 quando Marco Liorni aveva raccontato del suo rapporto con Giovanna Astolfi, con la quale era convolato a nozze negli Stati Uniti nel 2014. Il conduttore si è concentrato sul loro incontro, avvenuto in un modo bizzarro – e rischioso – “Stavo per investirla”, si potrebbe riassumere così. “Mentre passavo sotto gli uffici della radio, è mancato poco che non la investissi con l’auto”, aveva detto ai microfoni di Oggi, “Ho dovuto inchiodare. Sono sceso e abbiamo cominciato a parlare”.

Sembra quasi l’incontro di un film, che invece di finire male è andato a creare una storia d’amore meravigliosa e soprattutto duratura. In più occasioni, infatti, Liorni ha parlato del suo matrimonio, persino quando fu ospite del programma Oggi è un altro giorno, condotto all’epoca da Serena Bortone. In quell’occasione aveva parlato di “continue crisi” con la moglie, aggiungendo, però, che senza crisi il rapporto e la situazione non evolvono. Non tutti, nella società contemporanea, riescono davvero a creare un rapporto saldo: il caso di Marco e Giovanna è la dimostrazione di un matrimonio iniziato già con un “investimento”, che ha dato i suoi frutti.