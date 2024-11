“Eravamo troppo giovani”: Ilary Blasi, altro che primo amore di Totti | Nel passato del calciatore un’altra famosissima

Nel cuore di Francesco Totti c’è stata un’altra donna: la bellissima e famosissima attrice che fa impazzire l’Italia intera

La vicenda amorosa tra Ilary Blasi e l’ex capitano della Roma Francesco Totti ha conquistato l’attenzione di migliaia di fan ed è sempre stata oggetto di discussione.

Considerati come il re e la regina della capitale, i due ex sono stati i principali protagonisti dei tabloid italiani a causa della loro inaspettata separazione nel 2022.

Documentari, interviste e avvistamenti con altri partner non hanno fatto altro che alimentare la curiosità del grande pubblico.

Oggi, Francesco e Ilary hanno preso strade diverse ma nonostante tutto il gossip continua a tenerli uniti anche quando si parla di vecchi amori

Gli amori del passato

Per ben 17 anni, Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati un simbolo d’amore per l’Italia intera ed hanno conquistato l’affetto di migliaia di persone. La loro unione è sempre stata oggetto di discussione, ma il tutto si è amplificato a seguito della separazione.

Non è un mistero che, prima di avviare la loro lunga storia d’amore, entrambi avessero dei flirt e delle relazioni con altre persone del mondo dello spettacolo. L’ex stella della Roma ha avuto un piccolo momento di passione con una famosissima attrice, apprezzata ed amata dall’intera nazione.

Il passato di Francesco Totti viene a galla

Francesco Totti è stato uno dei protagonisti più amati nel mondo del calcio, ma anche uno degli uomini più desiderati. Il fascino ed il carisma non sono mai passati inosservati ed in giovane età è riuscito a conquistare il cuore di moltissime donne del mondo dello spettacolo. Prima di iniziare la lunga storia d’amore con la showgirl romana Ilary Blasi, l’ex capitano ha avuto dei flirt e dei momenti di passione con altre donne. A distanza di anni, una famosissima attrice italiana ha confessato della breve relazione avuta con Totti.

In pochi sanno che Francesco ha avuto un piccolo flirt con la bellissima e famosissima Manuela Arcuri, un’attrice che ha stregato l’Italia intera con il suo talento ed il suo fascino. Durante un’intervista al magazine “Oggi“, Manuela ha raccontato: “Ci fu qualcosa: un bacetto, poco e niente. Io la storia l’avrei voluta, mi piaceva tanto. Lui era desiderato da troppe donne, non intendeva impegnarsi e in fondo lo capisco. Qualcosa non ha funzionato, eravamo troppo giovani“, sono state le parole dell’Arcuri riportate dal sito web “gossipetv.com“.