Loredana Lecciso, la confessione lascia tutti senza parole: nel suo passato il flirt con il figlio di una icona mondiale

Il flirt che nessuno poteva aspettarsi: la confessione arriva dalla diretta interessata e lascia senza parole

Loredana Lecciso è una grande protagonista della televisione italiana che si è fatta conoscere non solo per la sua relazione con il cantautore Al Bano Carrisi.

Il suo percorso nel mondo dello spettacolo è stato ricco di colpi di scena che hanno conquistato l’attenzione e la curiosità di migliaia di telespettatori.

Ancora una volta, la showgirl pugliese è tornata a far parlare di sè e della sua vita personale. In particolare i riflettori sono puntati su una persona a lei molto cara.

Una confessione inaspettata ha lasciato l’Italia intera senza parole ed ha scatenato la curiosità di migliaia di telespettatori.

La confessione in diretta televisiva

La cronaca rosa torna a puntare i riflettori sulla vita di Loredana Lecciso, la showgirl che da moltissimi anni è legata al celebre Al Bano Carrisi e con cui ha creato una meravigliosa famiglia. In particolare un flirt con un’icona mondiale ha suscitato non poca curiosità nel grande pubblico.

La confessione è stata fatta in diretta televisiva al talk show “La Volta Buona” di Caterina Balivo e riguarda una persona molto vicina a Loredana. La notizia in poco tempo ha fatto il giro del web ed ha scatenato l’incredulità di migliaia di telespettatori.

Il flirt passato che nessuno poteva aspettarsi

In diretta televisiva a “La Volta Buona“, il talk show condotto da Caterina Balivo, è stata lanciata una notizia bomba che ha lasciato l’Italia intera senza parole. La news riguarda direttamente la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi che, in passato, ha avuto una piccola relazione con il figlio di una grande icona mondiale. È stato proprio Al Bano il primo a lanciare lo scoop di “aver rischiato di diventare consuocero di Madonna“. La notizia è stata tirata in ballo durante lo show di Rai 1 e la giovane 23enne ha ammesso: “Eravamo in Puglia. C’è stato un flirt”.

Jasmine Carrisi, la protagonista della news, ha avuto un flirt con David Banda, il figlio adottivo di Madonna. “Ci siamo conosciuti. Io non avevo capito nemmeno che fosse suo figlio… l’ho capito dopo”, sono le parole di Jasmine riportate dal sito web “gossip.it“. Non c’è stato un lieto fine, ma i due giovani sono rimasti amici e continuano a sentirsi anche a distanza di tempo: “Siamo rimasti amici comunque, non si è evoluta la situazione… Lui è tornato anche in Italia ma io non l’ho visto perché ero impegnata. Siamo amici”, ha concluso la figlia di Al Bano.