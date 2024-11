Terremoto per la Corona: la polizia è arrivata e lo ha portato via in manette | La denuncia fa tremare il regno

Il castello metaforico crolla pezzo dopo pezzo: uno dei reali in manette, il Paese è in subbuglio dopo le accuse.

Arrestato con una delle accuse peggiori: lo scandalo ha fatto il giro del mondo visto che riguarda un giovane che fa parte proprio della Famiglia Reale.

Non è la prima volta che gli vengono rivolte accuse simili.

I sudditi erano già contrariati. Ora che è avvenuto l’arresto, si attende un qualche tipo di annuncio da parte della Famiglia Reale. Non è bastato il recente allontanamento dalla Residenza Reale, ecco tutti i dettagli.

Arresto shock, in manette il giovane rampollo reale: l’opinione pubblica in delirio

L’accusa è quella di stupro. Nello specifico il caso è stato definito come in violazione del Codice Penale per aver avuto “rapporti sessuali con qualcuno che è incosciente o per altri motivi incapace di resistere”.

Ad aver commesso questo fatto gravissimo sarebbe niente di meno che il figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia, Marius Borg Hoiby, un giovane di 17 anni. Già lo scorso 4 agosto aveva passato dei guai dopo l’accusa di lesioni a una donna durante un litigio nella città di Oslo. In questo frangente, dopo il fermo di questa estate, sono state fatte delle scoperte incredibili che hanno condotto la Polizia al nuovo arresto.

Un ritrovamento che porta nuove accuse: tutto è accaduto in un appartamento in città

Nuovi fatti sono stati svelati rispetto allo scorso agosto. Nella camera da letto della donna che ha accusato di aggressione Marius, la Polizia ha rinvenuto un coltello conficcato in una delle pareti. A riferire tale indiscrezione sono stati i media norvegesi. Una novità che ha portato l’opinione pubblica a risentirsi ulteriormente del presunto comportamento aggressivo del giovane.

I sudditi non possono certo ignorare questo ulteriore arresto, nonostante la situazione di Hoiby sia nettamente diversa rispetto a quella dei fratellastri. Il giovane, infatti, non detiene né deterrà in futuro ruoli di tipo pubblico ufficiale. Infatti, Marius è il frutto di una relazione della Principessa con un uomo che frequentò precedentemente alla relazione e al matrimonio con il Principe ereditario Haackon, avvenuto solamente nel 2001.

Ad avere ruoli pubblici sono, al contrario, il suo fratellastro Sverre Magnus e la sorellastra Ingrid Alexandra, rispettivamente di 18 e 20 anni. Nonostante tutti e tre i giovani siano cresciuti assieme, sembra che, visti i recenti accadimenti, il temperamento di Marius sia nettamente differente rispetto a quello della progenie reale.