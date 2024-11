Sonia Bruganelli, nessuno poteva immaginare cosa nascondeva sui social: per la prima volta lo ha mostrato a tutti

L’ex moglie di Paolo Bonolis alle prese con una verità sconcertante: ecco cosa ha mostrato a tutti Sonia Bruganelli, sui social.

Ultimamente, non si fa altro che parlare di Sonia Bruganelli. Dalla separazione con Paolo Bonolis, fino alla sua partecipazione a Ballando con le stelle, la donna sta facendo parecchio discutere di sé. Inoltre, di recente, alla lista si aggiunge anche un fatto alquanto sconcertante, che riguarda ciò che ha rivelato sui social.

A quanto pare, quella che si aspettava essere un’esperienza leggera e divertente, si sta trasformando in un percorso complesso. Sonia Bruganelli, in una sua diretta Instagram, avrebbe rivelato di sentirsi demotivata, di non avere più la forza di andare avanti in Ballando con le stelle.

Ricordiamo, infatti, che la Bruganelli ha avuto un infortunio, durante il programma e che, a buttare benzina sul fuoco, ci pensa anche Selvaggia Lucarelli. Le due non vanno affatto d’accordo, si punzecchiano a vicenda, ma ora, forse, l’ex moglie di Bonolis è arrivata al capolinea. Di tutto questo, ne ha parlato sul suo profilo social, aprendosi con i suoi followers e mostrando loro una cosa che nessuno avrebbe mai immaginato. Ecco di cosa si tratta.

La Bruganelli come non l’hai mai vista

Solitamente, siamo abituati a vedere in tv personaggi che si danno un certo tono, che si contengono e cercano di inghiottire il rospo, per il bene della trasmissione. Sonia Bruganelli, però, non è così, perché la donna ama essere vera, sia davanti ai riflettori che a casa. Durante la sua esperienza come opinionista, al Grande Fratello, lo avevamo già capito. A Ballando con le stelle, però, ce lo sta dimostrando ancora di più.

Sonia non ama i filtri e non ama doversi modulare a seconda della circostanza. Nonostante le difficoltà e gli ostacoli, la donna cerca di tenere il morale alto, andando oltre tutto ciò che le sta capitando. In fondo, i suoi fan amano proprio la sua tenacia e la sua ironia, e sono questi stessi fan a essere rimasti a bocca aperta, quando hanno scoperto cosa nascondeva la Bruganelli.

Una rivelazione sconvolgente

Durante l’ultima diretta Instagram, Sonia si è abbandonata a delle confessioni, fatte ai suoi followers. Avrebbe rivelato di sentirsi stanca, di essere struccata e piena di rughe. Si mette alla ricerca di un filtro che le dia un’aria di freschezza al volto, ma all’improvviso rimane al naturale. In quel momento, ci scherza su e domanda ai suoi fan: “Ma che io ho tolto il filtro?! E non me lo dite? Mannaggia!”.

Ancora una volta, però, i followers della Bruganelli hanno dimostrato di amare la sua spontaneità e, nella diretta, è arrivata una pioggia di commenti positivi, con i quali si apprezza la sua bellezza e il suo volto, senza trucco e senza inganno.