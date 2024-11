“Falla entrare in Casa”: appello del pubblico ad Alfonso Signorini | Le due showgirl sono nemiche da sempre

Una richiesta a gran voce da parte dei telespettatori: tutti col fiato sospeso in attesa della decisione di Alfonso Signorini.

Siamo giunti ormai nel bel mezzo della nuova edizione del Grande Fratello di quest’anno, e all’interno della Casa iniziano a delinearsi amicizie e rivalità. Eppure, sembra che i fan non ne abbiano mai abbastanza.

Dal web è giunta una richiesta da parte del pubblico. Si tratta della possibilità di convivenza nella Casa di Cinecittà di due vip.

La loro rivalità ha fatto la storia, e per perorare la causa dei telespettatori è stato ripubblicato un video in cui si assiste a una discussione tra le due famosissime: l’appello è virale.

Una dinamica tesa nella Casa del Grande Fratello: a chiederlo è proprio il pubblico

Tra gli inquilini della Casa più famosa d’Italia è presente una star importante, che ha già intrecciato una bellissima amicizia con un’altra inquilina. Si tratta di Pamela Petrarolo, nota a partire dalla sua partecipazione al programma Non è la Rai.

A essere presente con lei all’epoca, un’altra show girl che ha fatto carriera. Tra Pamela Petrarolo e la vip c’è sempre stata una rivalità che ha infranto ogni tipo di convenzione: non hanno fatto mistero dell’antipatia e delle critiche che si sferravano a vicenda. Probabilmente per questo motivo i telespettatori si augurano che l’altra showgirl possa entrare nella Casa ma vediamo di chi si tratta.

Due rivali a confronto: il pubblico non aspetta altro e incita Signorini

Alcuni utenti social hanno fatto una precisa richiesta a Signorini e lo hanno fatto attraverso un video pubblicato su Twitter. Si tratta di un dibattito acceso alla presenza di Maurizio Costanzo e che si svolge tra Pamela Petratolo e Ambra Angiolini. Entrambe partecipanti di Non è la Rai, molti ricordano ancora questo botta e risposta che è passato alla storia.

alfonso cosa stai aspettando a far entrare ambra in quella casa ma ti dobbiamo insegnare tutto noi non capisco bo pic.twitter.com/6Yq0ORDBjY — whiskyliscio🐍 (@mai_steev) November 15, 2024

Per il momento il conduttore non ha dato alcuna risposta in merito all’entrata nella Casa dell’attrice e cantante Ambra Angiolini, che negli ultimi anni è tornata alle luci della ribalta più forte che mai. Il suo singolo T’Appartengo è ormai il simbolo di una generazione e un pezzo nostalgico dall’atmosfera allegra che tutti i millennial conoscono.

Non resta che attendere un segno da Alfonso Signorini, che potrebbe decidere di proporre ad Ambra di entrare nella Casa del GF, anche solo come ospite per una puntata. In questo caso ci si aspetta di vederne davvero delle belle.