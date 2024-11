Saverio Costanzo, nella vita del figlio del compianto Maurizio c’è un grande amore: lei è un volto del cinema amatissimo

Scopri con chi ha una relazione il figlio dell’indimenticabile Maurizio Costanzo: l’attrice è famosissima, non ci crederai.

È passato più di un anno dalla scomparsa del celebre Maurizio Costanzo, un volto unico all’interno del panorama televisivo italiano, una personalità straordinaria, di un’intelligenza e capacità di colloquiare non alla portata di tutti. Al suo fianco, da quasi vent’anni, Maria De Filippi, che per lui era diventata una figura caridine.

Tuttavia, Costanzo ebbe altri matrimoni, altre storie d’amore e una di queste, con la giornalista Flaminia Morandi, l’ha portato a diventare padre di Camilla e di Saverio. Ed è proprio di quest’ultimo che, di recente, si sta parlando parecchio, per via della sua relazione con un volto famosissimo del cinema.

Scopriamo insieme chi è la dolce metà di Saverio Costanzo e come si sono conosciuti. Non crederai ai tuoi occhi, la notizia è ormai sulla bocca di tutti.

Un amore sotto i riflettori

Saverio Costanzo è un regista e sceneggiatore italiano, che ha dato vita a parecchie pellicole di successo. Tra queste, L’amica geniale, ora in onda con la quarta e ultima stagione, su Rai 1. La serie ha avuto inizio nel 2018 e, per le prime due stagioni, è stato proprio Saverio a dirigerne le fila. D’altronde, è questa fiction a legare, in un certo senso, il regista alla sua partner e vedremo il perché.

I due si sono conosciuti nel 2010, sul set de La solitudine dei numeri primi. È stato proprio in questa occasione che tra loro è scattata la scintilla, è nato qualcosa che li ha uniti per sempre. Oggi, infatti, a distanza di quattordici anni, sono uno affianco all’altra. Il pubblico li ama, perché il loro fascino è forte quando sono da soli, ma si raddoppia quando sono vicini. Nel giro di pochi anni, infatti, sono diventati una delle coppie più amate del cinema. Ecco chi è la fortunata.

La donna che ha rubato il cuore di Saverio

Anche se i due sono diventati una coppia fissa nel 2021, nulla toglie che la loro conoscenza sia iniziata molto prima, visto l’incontro sul set de La solitudine dei numeri primi. È stata proprio l’attrice protagonista di questo film, Alba Rohrwacher, a rubare il cuore al regista. Come ella stessa aveva dichiarato a L’Officiel, c’è stato un prima e un dopo questa pellicola, un prima e un dopo questo incontro.

Sia Alba che Saverio, nonostante la loro grande popolarità, tendono a tenere la loro storia al riparo dai riflettori e dai gossip, per preservarla il più possibile. Tuttavia, il loro amore è innegabile, perché lo si percepisce nelle poche parole che sfuggono, di tanto in tanto, a entrambi, in qualche intervista.