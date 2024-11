Amici, ex allievo torna sulle scene dopo la depressione: “Stavo male, ero apatico” | La verità sul momento peggiore

Il famosissimo allievo della scuola più famosa d’Italia ha confessato il suo malessere: la depressione non gli ha dato tregua

Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi più seguiti della televisione italiana e migliaia di telespettatori si affezionano alle vicende personali di ogni allievo.

I partecipanti al talent non ottengono visibilità solo per le loro competenze tecniche e per la presenza scenica, ma conquistano anche per le loro esperienze e la personalità che dimostrano.

Non è raro che gli allievi vivano delle situazioni di vita complesse, suscitando l’empatia e la vicinanza del grande pubblico.

Questo è accaduto ad un famosissimo allievo di Amici che ha conquistato centinaia di spettatori con la sua voce dolce, ma soprattutto con la sua estrema sensibilità.

Amici, il terribile passato del famosissimo allievo

Amici è un programma che da oltre 20 anni continua a catturare l’attenzione del grande pubblico. Non sono solo le esibizioni a suscitare emozioni, ma soprattutto le storie personali di ogni singolo allievo della scuola più celebre della televisione italiana.

In particolare, a colpire l’emotività dell’Italia intera è stata la storia di un allievo della 16esima edizione del talent che si è aggiudicato il secondo posto per merito del suo talento. Subito dopo la vittoria, il giovane ha vissuto un periodo di grande depressione che lo ha portato anche ad allontanarsi dalle scene.

La depressione del famosissimo dopo Amici

La sedicesima edizione di Amici, andata in onda nel 2017, è stata particolarmente apprezzata dai telespettatori per la presenza di un allievo che ha conquistato sia per il talento canoro, ma anche per la sua educazione e sensibilità. Dopo la fine del talent show, il giovane ha vissuto un periodo di grande difficoltà ma non ha mai avuto il coraggio di dire “non sto bene“. Si tratta del famosissimo Riccardo Marcuzzo che, dopo aver partecipato a Sanremo 2020, ha conosciuto la depressione e le conseguenze negative che ne derivano.

“Non avevo il coraggio di dire “sono in crisi, non sto bene, mi fermo”, ma poi ti rendi conto che non puoi farcela da solo“, sono state le parole di Riki rilasciate al Corriere della Sera e riportate da “fanpage.it“. Il cantante è precipitato in un vortice di sofferenza e rabbia ed ha ammesso: “stavo male, faticavo a dormire, non avevo voglia di fare niente, ero svogliato e apatico“. Fortunatamente, l’ex allievo di Amici ha avuto il coraggio di rivolgersi a dei professionisti e grazie alla terapia è tornato più forte di prima. Riki ha conseguito una laurea in Design e sta per presentare il suo nuovo progetto “Casablanca“.