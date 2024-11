Sonia Bruganelli, la terribile verità su Paolo sputata così: li ha visti insieme | Immagini terribili che hanno cambiato tutto

Nessuno poteva credere alla rivelazione del celebre conduttore Mediaset, ma Sonia Bruganelli l’ha visto con i suoi occhi

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono due amatissimi personaggi televisivi che hanno conquistato migliaia di fan con la loro storia d’amore ventennale.

La coppia più amata della televisione italiana ha condiviso moltissime esperienze di vita, alcune delle quali decisamente fuori dal comune.

Nonostante la separazione che ha fatto discutere l’intera nazione, Sonia e Paolo condividono ancora un ottimo rapporto basato sul rispetto reciproco.

I due ex non possono dimenticare alcuni episodi insoliti che gli sono capitati in passato e che hanno diviso l’opinione pubblica.

La storia più chiacchierata del web

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno condiviso moltissimi anni di vita insieme e nonostante la separazione, i due ex continuano ad avere un bellissimo rapporto: «Ci innamoreremo di nuovo? Chi può dirlo. Al momento ci stiamo studiando separati», sono le parole di Sonia a Verissimo e riportate dal sito web “vanityfair.it“.

Ad oggi vivono la loro vita separatamente, ma continuano a condividere momenti familiari per la serenità dei loro figli e a ricordare le esperienze passate che li hanno legati per moltissimi anni. In particolare c’è stato un evento piuttosto stravagante che ha lasciato un’impronta indelebile nelle loro memorie e in quella degli italiani.

La terribile verità su Paolo Bonolis

Tra i tanti momenti che i due hanno condiviso, non può essere rimosso il racconto del fantasma che Bonolis ha avuto in casa per moltissimi anni. Come riporta il sito web “ilgazzettino.it“, Paolo ha raccontato l’accaduto durante una diretta Instagram: “La notte andavo a letto e quando mi risvegliavo la mattina c’erano le luci accese, gli armadi erano parzialmente aperti, poi ha cominciato a partire lo sciacquone di notte. [..] ho parlato nel buio con quella che presumevo fosse un’entità. [..] ‘O ti fai capire, oppure se dobbiamo passare tutta la nostra esistenza qui dentro ad aprire cassetti e far partire lo sciacquone, avresti rotto anche i co***ni“.

Il fantasma è stato avvistato anche da Sonia, come ha raccontato il conduttore: “Una sera venne per la prima volta Sonia (Bruganelli, ndr) a dormire da me e mi ha detto che nella notte ha visto una presenza scura che si è avvicinata al nostro letto, ha sovrastato lei e ha messo una mano su di me e ha cominciato a parlare”. Un dettaglio non da poco che ha poi costretto Paolo ad una decisione inevitabile ossia cambiare subito casa.