Grande Fratello, pubblico preoccupato per un amato vincitore: “Sei sparito” | Cosa è successo alla sua vita dopo il reality

Dopo una vittoria e moltissimo successo, il gieffino sparisce dai radar: ecco che fine ha fatto il ragazzo.

Il Grande Fratello è un teatro, dove poter mettere in scena se stessi, per cercare di raccogliere quanti più applausi possibili, alla fine dello spettacolo. E lui, il protagonista del nostro articolo, ci era riuscito bene.

Durante la sua permanenza in casa, tantissimi erano i telespettatori che facevano il tifo per lui, per la sua simpatia e spontaneità, tant’è che è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria. Purtroppo, però, la popolarità può essere molto fugace, può finire da un momento all’altro, senza dare un preavviso.

Da qualche tempo, infatti, il pubblico è preoccupato per l’ex gieffino, che non dà più alcuna traccia di sé. All’epoca del reality e anche dopo essere uscito dalla casa come vincitore, il suo successo sembrava inarrestabile. Scopriamo, invece, cosa è accaduto al ragazzo.

Questione di fama

Nel corso delle edizioni del Grande Fratello, abbiamo visto parecchi protagonisti diventare qualcuno, al di fuori della casa, come Luca Argentero, che ha avviato una splendida carriera d’attore, o Flavio Montrucchio, noto presentatore, mentre altri sono finiti del dimenticatoio. Non è, forse, questo il caso del gieffino vincitore, che avrebbe dichiarato di aver scelto di rinunciare a quella popolarità e a quella fama che ti dona il reality.

Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, amatissimo e molto acclamato, fuori e dentro il GF. Peccato, però, che il ragazzo abbia scelto un’altra strada, capendo che tutta quella celebrità del reality sarebbe durata davvero troppo poco e che, per avere davvero successo, si sarebbe dovuto concentrare su altro. Ed è questo quello che ha fatto, lavorando su se stesso, trovando i percorsi giusti da fare ed evitando quelle scorciatoie che non fanno altro che regalare cinque minuti in più di una popolarità però effimera. Vediamo, dunque, cosa fa oggi Zorzi.

Un nuovo inizio

Stando a quanto riportato dal sito Biccy, Tommaso Zorzi sarebbe stato fermato più volte dai passanti, dai suoi fan, i quali avrebbero esordito dicendo: “Sei sparito“. Ma, il diretto interessato sa bene che non è sparito davvero, ma che ha semplicemente scelto un’altra strada. Appena uscito dal Grande Fratello, avendo anche preso parte all’edizione andata in onda l’anno del Covid e, quindi, forse una delle più viste, per il ventinovenne non c’era pace. Come ha raccontato durante un appuntamento con Elle Active, i paparazzi erano sempre sotto la sua finestra, ma con il tempo ha imparato che il vero successo è un altro.

Per questo si è rimboccato le maniche ed ha fatto scelte ben precise: “Tutte le persone con cui lavoro sono persone estremamente oggettive, che vogliono il mio bene e che quindi mi dicono di no, mi dicono di non fare certe cose, di non prestarmi a certi giochi televisivi, di fare solo cose in cui sono rilevante, perché la fama la puoi ottenere in un secondo”. Difatti, di recente è uno dei tre giudici di Cortesie per gli ospiti, assieme a Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi.