Kate Middleton distante dal marito William: dopo la malattia è cambiato tutto | I due non la pensano più allo stesso modo

La coppia di reali ancora al centro della bufera mediatica che ha travolto il Paese: tra William e Kate sembra esservi un nuovo ostacolo.

Una delle coppie più chiacchierate di sempre insieme a Harry e Meghan è quella formata da William e Kate. I due proprio in questi giorni sono nuovamente al centro delle cronache rosa. A quanto pare si teme un allontanamento dovuto in parte alla patologia di Kate Middleton.

Una fonte più che autorevole ha scritto di questa novità nel nuovo libro. Le pagine in cui si parla di una divergenza tra i reali del Galles hanno già fatto il giro del mondo.

Si tratta del libro scritto dall’esperto reale Robert Hardman “Carlo III. Il nuovo re”: ecco cosa ha rivelato il biografo reale in merito al rapporto tra il principe e la principessa del Galles.

William e Kate: principe e principessa del Galles divergono su un punto importante

Tutto sarebbe iniziato dalla malattia di Kate Middleton, del cui decorso il popolo è stato informato lo stretto necessario. Secondo Hardman, la principessa avrebbe affrontato la malattia e le cure affidandosi anche alla religione, sviluppando una spiritualità più forte rispetto a prima. Si tratta di uno sviluppo che si verifica in molti casi quando c’è in gioco la propria vita.

Nulla di male, se non fosse che è stata divulgata anche la posizione del marito di Kate rispetto a religione, spiritualità e cerimonie. Infatti, pare che il principe del Galles non abbia una sfera spirituale che incida in modo particolare nella propria vita. Questo aspetto è molto importante e potrebbe portare a un certo allontanamento tra i due: ecco cosa ha scritto l’esperto in merito.

Una spiritualità molto differente, lo dice l’esperto

Le parole riportate sul libro sono citate da leggo.it. “È un uomo moderno”, scrive Hardman in riferimento a William, “che si imbarazza per certi aspetti del cerimoniale e della religione profondamente radicata, invece, nella vita del padre”. Infatti, se Carlo ha una fede forte e si interessa a tanti tipi di spiritualità, il figlio non sembra affatto avere il medesimo atteggiamento.

“Negli ambienti reali non è un segreto che William non condivida la spiritualità del padre. Carlo è molto spirituale e felice di parlare di fede, ma il principe no. Non va in chiesa ogni domenica, come non lo fa neanche la maggior parte del Paese”, ha proseguito Hardman, “[…] William rispetta molto le istituzioni, ma non si sente istintivamente a suo agio negli ambienti religiosi”. Secondo alcuni questa differenza nel vivere la religione potrebbe portare a un allontanamento tra William e Kate.