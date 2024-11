Ilary Blasi, sua figlia Chanel alle prese con il suo primo lavoro: l’indizio social ha svelato cosa fa davvero nella vita

Chanel segue le orme di sua mamma ed inizia il suo primo lavoro: la carriera sarà brillante come quella di Ilary Blasi

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana che ha fatto molto discutere per la storia d’amore con Francesco Totti e per la conseguente separazione.

Attualmente i riflettori sono puntati sulla secondogenita della coppia più chiacchierata del mondo dello spettacolo ovvero Chanel Totti.

La giovane, non ancora maggiorenne, ha già un esercito di follower sui social network e la sua bellezza non può passare inosservata.

L’opinione pubblica è divisa in due tra chi non condivide lo stile di vita di Chanel Totti ritenendolo non adatto alla sua età e chi, al contrario, venera il suo fascino e l’incredibile somiglianza con Ilary Blasi.

Una carriera nel mondo dello spettacolo

Ilary Blasi è uno dei personaggi più conosciuti del mondo dello spettacolo e la sua brillante carriera l’ha portata a diventare un’icona apprezzata dall’Italia intera. Sua figlia Chanel, la seconda nata dall’amore con Francesco Totti, pare stia seguendo le orme della sua mamma.

Il profilo social della 17enne mostra una ragazza già sicura di sè e consapevole della sua bellezza. Ogni contenuto pubblicato sulla pagina Instagram fa ben comprendere l’intenzione di Chanel di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, proprio come accaduto per Ilary Blasi.

La figlia di Ilary Blasi ed il suo primo lavoro

Dai profili social si può ben vedere che Chanel Totti sta crescendo e seppur non ancora maggiorenne, il suo futuro nel mondo dello spettacolo sembra promettente. La secondogenita di Ilary Blasi vanta circa 573 mila followers e questo dimostra l’apprezzamento che l’opinione pubblica nutre nei suoi confronti. Se fino a qualche tempo fa Chanel si limitava a mostrare le sue esperienze di vita, i momenti con amici e familiari, oggi i suoi contenuti sono più professionali ed indicano un interesse verso il mondo del fashion e dell’advertising.

Nelle ultime foto pubblicate su Instagram, la giovane 17enne appare come una vera e propria modella impegnata nei suoi primi shooting fashion. Come riporta il sito web “fanpage.it“, le immagini sono accompagnate anche dall’hashtag #adv che indica una collaborazione pubblicitaria. Secondo quanto emerge, la figlia di Ilary Blasi è il nuovo volto di una serie di brand e non è finita qui perché sembrerebbe essere entrata a far parte anche di una vera e propria agenzia che cura diversi volti dello spettacolo.