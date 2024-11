Grande Fratello, una discussa ex concorrente rivela quanto guadagna ogni giorno: una cifra che fa impallidire

Un’ex gieffina svela il ghiotto guadagno avuto dopo il Grande Fratello: scopriamo di chi si tratta e scopriamo a quanto ammonta la cifra.

Il successo del Grande Fratello non smette di colpire. Di anno in anno, sono sempre di più le persone che provano a entrare nella casa più spiata d’Italia, specie ora, che attraverso i social, la popolarità raddoppia.

Mentre le prime edizioni erano una sorta di esperimento, quelle a seguire sono diventate quasi una certezza. Il GF fa guadagnare, non c’è dubbio. Quando escono dal programma, i gieffini vengono ospitati nei vari salottini TV e vengono pagati per questo. Come se non bastasse, se parliamo di Grande Fratello Vip, dobbiamo considerare anche il cachet che ogni inquilino prende.

I personaggi del mondo dello spettacolo, a quanto pare, hanno un costo, a volte anche caro. Peccato, però, che quando si parte con una nuova edizione, quella precedente viene messa nel dimenticatoio, così come i suoi protagonisti. Ed è per questo che i partecipanti al reality devono sempre avere un piano B. Un’ex concorrente, infatti, ha ideato un’ottima fonte di guadagno e, ad oggi, il suo patrimonio è da capogiro. Ecco di chi si tratta.

Un’intervista senza peli sulla lingua

Di recente, la donna in questione è stata intervistata nel programma condotto da Elisabetta Gregoraci e in onda su Rai 2, Questioni di Stile. Tutti conosciamo come è esplosa la sua popolarità e come è tornata a galla, grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, qualche anno fa. Ora, però, pare che l’ex gieffina abbia trovato un’altra fonte di guadagno, alquanto redditizia. Ciò che può far discutere è il fatto che si tratta di una fonte insolita, diversa da quelle a cui pensiamo.

La donna, infatti, ha iniziato a utilizzare OnlyFans. La piattaforma a pagamento permette di guadagnare belle cifre, soprattutto per una donna come lei, così amata e corteggiata, da uomini di tutte le età. E, così, ha deciso di concedere qualche foto più sexy rispetto a quelle che pubblica sugli altri suoi social e, persino, di spedire qualche capo intimo, come premi per i suoi visualizzatori. Come se non bastasse, pare che la diretta interessata sia pagata parecchio anche per foto e video, considerati tra i più belli d’Italia. Ma, scopriamo di chi si tratta e capiamo quanto riesce a portare a casa, in un solo mese.

Il prezzo della bellezza

La donna in questione è Antonella Mosetti, quarantanove anni e un fisico da urlo. Diventata famosa al pubblico a casa per il suo debutto a Non è la Rai, la donna è tornata sul piccolo schermo grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Tuttavia, siccome il successo può andare a venire, la Mosetti ha deciso di cercare qualcos’altro che le permetta di avere delle entrate sicure a fine mese. E, così, si è imbattuta in OnlyFans, iniziando ad avere sempre più riscontri positivi.

Come lei stessa ha dichiarato nella sua intervista a Questioni di Stile, in un mese può guadagnare 500 euro, ma anche 2000 euro. La donna ha rivelato che, se lo avesse saputo prima, avrebbe iniziato già tempo fa a utilizzare questa piattaforma. A chi le chiede cosa ne pensa dei giudizi della gente, Antonella risponde che gliene frega ben poco.