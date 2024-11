“Lo ammazzo”: Flavio Briatore preoccupato per le minacce | Dopo l’inaspettata insinuazione è esplosa davanti a tutti

L’imprenditore italiano è costretto ad ascoltare delle strane insinuazioni sul suo conto: la minaccia arriva dalla famosissima

Flavio Briatore è un’icona nel mondo imprenditoriale e manageriale che si è fatto conoscere per la sua vita lussuosa e sicuramente fuori dagli schemi.

Grazie alla sua lungimiranza, Flavio è riuscito a costruire un impero diventando un punto di riferimento a livello internazionale.

Flavio si può definire un genio dell’imprenditoria, ma la sua vita personale e sentimentale è sempre stata oggetto di discussione e polemica attirando l’attenzione di migliaia di curiosi.

Più di una volta l’imprenditore ha dovuto far i conti con accuse ed insinuazioni dimostrando di essere in grado di difendersi. Questa volta, però, le “minacce” arrivano dalla famosissima e nessuno poteva aspettarsi tali dichiarazioni.

Flavio Briatore e la sua grande passione

L’imprenditore si è fatto conoscere per le sue eccellenti doti imprenditoriali, ma ha conquistato l’attenzione dell’Italia intera anche per la sua innata passione per le donne. Con il suo fascino da uomo di potere ha conquistato migliaia di fanciulle tra cui celebrità, star e modelle internazionali.

Non ha mai nascosto il suo debole per le donne intelligenti ed ambiziose, ma in poche sono riuscite a rubare il suo cuore. Ancora una volta, però, Flavio deve ascoltare delle particolari insinuazioni sul suo conto rilasciate da una donna che ha fatto parte della sua vita e con cui ha condiviso moltissime esperienze.

La minaccia a Flavio Briatore: “Lo ammazzo”

Ancora una volta Flavio Briatore deve ascoltare delle particolari insinuazioni sul suo conto, ma questa volta arrivano da una donna che ha amato tanto e che ha fatto parte della sua vita. Nell’ultima puntata di Questioni di Stile, è andato in onda un videoclip su i “Segreti di Casa Briatoraci“. A lasciare senza parole migliaia di telespettatori sono state le clamorose dichiarazioni della bellissima Elisabetta Gregoracci rilasciate nel fuori onda. La gelosia di Flavio nei confronti della showgirl calabrese è sempre stata evidente, ma nessuno poteva immaginare che anche Elisabetta fosse possessiva nei confronti del suo ex compagno.

Durante il fuori onda sono emerse delle dichiarazioni che hanno lasciato di stucco l’Italia intera. Dopo un iniziale scambio di battute e ricordi d’amore in diretta, Elisabetta chiede a Flavio se avesse intenzione di risposarsi. Nonostante la risposta negativa dell’imprenditore, la showgirl calabrese appare piuttosto nervosa durante il fuori onda ma una voce fuori campo le fa notare: “Ha promesso che non si risposerà”. La replica di Elisabetta è immediata e confessa: “Quello lo so, lo ammazzo!“. Un vero e proprio avvertimento.