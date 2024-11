“Mi ha devastata”: Uomini e Donne, dietro il loro grande amore si nasconde una verità amara | Un finale davvero doloroso

Non è tutto oro quello che luccica e un ex volto di Uomini e Donne lo sa bene: ecco cosa è accaduto con la sua scelta.

Uomini e Donne è quel programma che permette a tutti di sognare e che non fa distinzione d’età, perché l’amore è amore. Purtroppo, però, non tutti affrontano questo percorso con le giuste motivazioni, puntando solamente alla visibilità e alla popolarità che essa dà.

Ma, i cinque minuti di gloria possono fare in fretta a sgretolarsi, mentre una storia solida e duratura darà molte più gioie e soddisfazioni. Chiaramente, quando si decide di uscire dal dating show insieme, nessuno ha la garanzia che la relazione vada avanti per sempre ma l’impegno e la costanza sono alla base di ogni tentativo.

I fan del programma si affezionano a quelle coppie più amate e fanno il tifo per loro. Quando una storia finisce, quindi, resta sempre un pò di amaro in bocca, specie se vengono a galla dei dettagli sconvolgenti come questi. Un’ex protagonista rivela tutta la verità sulla sua storia e lascia il pubblico a casa senza parole.

Una storia finita male

Quando una storia finisce, in genere, c’è sempre uno dei due che soffre di più. E, questo è quello che è accaduto a un’ex tronista di Uomini e Donne, allora amatissima dal pubblico a casa. Da un pò di tempo a questa parte, la ragazza sembrava essere sparita dal radar, facendo perdere le tracce di sé sui social. Finalmente, però, sappiamo perché lo ha fatto e sappiamo cosa l’ha spinta a prendersi un momento tutto per lei, tenendo il resto del mondo chiuso fuori.

Dal programma di Maria De Filippi, la tronista era uscita insieme alla sua scelta. Una relazione durata circa un anno e, poi, terminata all’improvviso. Nessuno, però, avrebbe mai immaginato che i motivi della rottura potessero essere così amari. Scopriamo insieme di chi si tratta e cerchiamo di capire come sono andate le cose tra loro.

Le dure parole dell’ex tronista

I protagonisti di questa vicenda sono Andrea Nicole Conte e Ciprian. I due sono usciti da Uomini e Donne insieme, nel 2021 e sono stati legati fino all’ottobre del 2022. Da quel momento in poi, la ragazza avrebbe deciso di non legarsi sentimentalmente a un’altra persona, concentrandosi solo su stessa. Dietro questa scelta apparentemente banale, si nasconderebbero delle motivazioni inaspettate. Stando a quanto riportato da IsaeChia, alla domanda se c’è qualcosa che cambierebbe del suo percorso nel programma, Andrea risponde: “Eviterei di lanciarmi in una relazione tossica che poi mi ha devastata fisicamente e psicologicamente”.

Parole davvero dure quelle dell’ex tronista, che avrebbe poi confessato che le manca avere un rapporto solido e costruito nel tempo, con qualcuno. Inoltre, avrebbe rivelato il motivo per il quale non compare così spesso sui social. Difatti, quando è in compagnia, Andrea dimenticherebbe di utilizzare il cellulare, di immortalare momenti per pubblicarli sui social e condividerli con tutti. La ragazza preferisce tenere quei momenti per sé. Come se non bastasse, di recente ha perso il suo micetto Maki, un vero punto di riferimento per Andrea.