Supermercato: a fine anno ti accreditano 3 buste paga sul conto se fai la spesa sempre qui | È la promo fedeltà

Se fai la spesa in questo supermercato puoi accreditarti ben 3 buste paga: la novità che lascia tutti senza fiato, i dettagli

Moltissimi lettori e utenti sono sempre più incuriositi su alcune questioni che riguardano il risparmio senza mai perdere la qualità soprattutto per quello che riguarda alimenti e bevande. In questo articolo, infatti, vi parleremo di alcuni supermercati che ti permettono di accreditare ben 3 buste paghe e di risparmiare un bel po’ di denaro : andiamo a scoprire meglio i dettagli e le curiosità annesse.

Nel corso della nostra vita, infatti, siamo stati abituati a cercare di mangiare in maniera sana ed equilibrata sfruttando le potenzialità dei nostri prodotti bio e che puntano alla qualità che non va mai messa in discussione proprio se si vuole seguire un regime alimentare sano e che punti sul benessere sia fisico che mentale.

Nonostante ciò, però, ci siamo resi conto che fare la spesa nei supermercati è diventato davvero un salasso proprio per via della crisi che da qualche anno a questa parte ha cambiato tutto, proprio per via della guerra tra Russia e Ucraina, vedendo un aumento dei costi dei beni primari e secondari aumentati quasi del 90%.

Proprio perché ci teniamo a farvi sapere eventuali promozioni o risparmi a riguardo, abbiamo deciso di parlarvi nel secondo paragrafo di un metodo analizzato dagli esperti che ti permette di risparmiare senza perdere la qualità del cibo e degli alimenti: andiamo a scoprire i dettagli e le curiosità.

Supermercato, qui puoi risparmiare: ecco i dettagli

Secondo la sfida di Altroconsumo, vi sono dei cambiamenti radicali da Nord e Sud per quanto riguarda il risparmio e, si può dire, che questo dipende molto dalla catena di supermercati di riferimento e dalle loro offerte che alle volte sono davvero imperdibili e che ti aiutano a raggiungere l’obiettivo del risparmio.

Se si fa un’analisi dei prezzi e il confronto, è risultato che si potrebbe risparmiare fino a 3400 euro l’anno co un’analisi di supermercati per ben 65 città italiane. E’ venuto fuori che tra le catene più economiche vi sono sicuramente Famila, Bennet e Carrefour ma anche Lidl, a seconda del tipo di spesa.

Metodologia dell’indagine

Secondo l0indagine effettuata per un periodo tra il 4 e il 31 marzo 2024, è venuto fuori tramite rilevatori che 1,4 milioni di prezzi di 1.140 punti vendita rappresentano il territorio a cui si sta facendo riferimento.

Inoltre, per ognuna delle categorie analizzate ossia 126 sono stati registrati i prezzi, promozioni incluse, ma solo quelli presenti sullo scaffale. In conclusione, è bene dirvi che i prezzi vengono elaborati sulla base di calcoli e ponderazioni.