Pagamenti in contante: biglietti da 20 e 50€ fuori circolazione da aprile, la Banca Centrale Europea ha prosciugato i bancomat

Notizie fresche dalla BCE: l’istituto Europeo diffonde tutta la verità sulle banconote euro, cittadini UE in difficoltà con i contanti.

Il contante è sempre meno utilizzato grazie alla continua implementazione dei pagamenti elettronici.

Servizi bancari interamente virtuali stanno prendendo piede e soppiantando le banche tradizionali.

Il mondo finanziario sta cambiando in modo sempre più rapido.

Come se non bastasse, giunge una novità proprio in merito alle banconote: un ulteriore scossone per i cittadini direttamente dalla Bce.

Diciamo addio a banconote diffuse come le conosciamo oggi: novità dalla Bce

La Banca Centrale Europea intende modificare i motivi delle banconote della valuta euro. Si tratta di un forte segnale dell’impegno della Comunità Europea per manifestare una rinnovata identità collettiva. Il cambio di quanto raffigurato sulle banconote è una questione che riguarda tutti noi, infatti per individuare i temi sui quali si sarebbero basate le raffigurazioni si è tenuto conto di una serie di input provenienti dalla collettività.

Nello specifico, i suggerimenti sono pervenuti da due gruppi multidisciplinari composti da esperti provenienti da tutta l’area dell’euro e altre preferenze sono state espresse da oltre 365.000 cittadini europei nell’ambito dei sondaggi di opinione e dei focus group condotti tra il 2021 e il 2023. Infine, i motivi selezionati sono stati: “Cultura europea: luoghi di cultura e condivisione” e “Fiumi e uccelli: resilienza nella diversità” e per entrambi sono state decise diverse iconografie: ecco quali saranno.

Addio banconote tradizionali, benvenuti nuovi temi della cultura europea: un segno di nuova unione

Per il tema relativo alla cultura europea sono stati scelti personaggi illustri della storia e della cultura come Marie Curie o Miguel de Cervantes, mentre per il retro sono stati selezionate iconografie che riguardano temi e attività culturali. Per quanto riguarda, invece, il motivo più “naturale”, ovvero uccelli e fiumi, sono stati scelti luoghi simbolo dell’unicità naturale del territorio Euro, mentre sul retro sarebbero raffigurati luoghi simbolo delle istituzioni europee, come la stessa Bce o l’Europarlamento. Sul sito ufficiale della Bce sono elencate tutte le iconografie selezionate per l’uno e per l’altro tema.

Nel corso di quest’anno, la Bce si occuperà di indire un concorso grafico a cui potranno partecipare “bozzettisti provenienti da tutta l’Unione Europea“, così è indicato sul sito. Oltre a una giuria selezionata, anche i cittadini saranno chiamati a esprimere una preferenza. Il mix tra questi due giudizi, infine, decreterà il vincitore o la vincitrice. Infine, il Consiglio Direttivo dovrebbe adottare una decisione ufficiale in merito ai disegni nell’arco del 2026.