Aprile INPS: scatta il “lascia o raddoppia”, questo mese ti esplode il conto | 700€ di accredito extra sul cedolino

Ad aprile ci sono buone e cattive notizie: la migliore è quella che ti fa gonfiare il conto corrente però. Scopri come.

Aprile è arrivato, ma quest’anno sembra voler giocare qualche scherzo. Invece delle consuete giornate tiepide che invitano a riporre sciarpe e cappotti, ci ritroviamo a fronteggiare un freddo inaspettato. Le temperature, anziché salire, sono rimaste basse, costringendoci a tenere acceso il riscaldamento più del previsto.

Questo fa lievitare le bollette energetiche. Oltre al clima bizzarro, aprile porta con sé una serie di appuntamenti importanti: la dichiarazione dei redditi, che richiede attenzione e puntualità; le festività pasquali, occasione di riunioni familiari e, per molti, di brevi vacanze.

Tuttavia, quest’anno, l’entusiasmo per le celebrazioni è smorzato dal meteo inclemente, che scoraggia le tradizionali gite fuori porta.​ Molti pensano che sia tutto normale, altri invece paventano l’avvento sempre più rovinoso di un riscaldamento globale che non accenna ad arrestarsi.

Chi paga per la burocrazia?

In questo contesto, le procedure burocratiche rappresentano un ulteriore ostacolo, soprattutto per gli anziani. L’avvento delle pratiche online, se da un lato semplifica per molti, dall’altro penalizza chi non ha familiarità con la tecnologia e in generali con i servizi internet.

Molti over 70 si trovano a dover affrontare moduli digitali, SPID e piattaforme telematiche senza un adeguato supporto, aumentando il rischio di errori o ritardi nelle scadenze.​ Fortunatamente, una buona notizia arriva dall’INPS. Scopri di che cosa si tratta.

L’INPS ti ripaga di tutto

Lettera43.it ha diffuso la notizia. Ad aprile è previsto un doppio accredito che potrebbe alleviare le difficoltà economiche di molte famiglie. Il primo pagamento riguarda il supporto per la formazione e il lavoro (abbreviato in SFL), destinato ai cittadini tra i 18 e i 59 anni con un ISEE fino a 10.140 euro, che partecipano a percorsi di politica attiva del lavoro. Questo contributo ammonta a 500 euro mensili e viene erogato per tutta la durata dell’attività formativa o lavorativa intrapresa.

Il secondo accredito è l’assegno unico, rivolto alle famiglie con figli a carico fino a 21 anni, o senza limiti di età in caso di disabilità. L’importo varia in base all’ISEE: si va da un massimo di 201 euro per figlio minore con ISEE fino a 17.000 euro, a un minimo di 58 euro per 46.000 euro. Essendo cumulabili, chi ha diritto a entrambi i contributi potrebbe ricevere oltre 700 euro in un’unica soluzione. Le date di accredito previste sono il 27 aprile per il SFL e tra il 18 e il 20 aprile per l’Assegno Unico. E buona pasqua a tutti!