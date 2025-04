Riscaldamento: in questo paese non accendono mai i termosifoni | Un’Idea da copiare subito

C’è un modo per non soffrire il freddo e per risparmiare: ce lo insegna questo paese, che ha trovato un metodo infallibile.

Anche se l’inverno è giunto a termine, le basse temperature non hanno ancora intenzione di abbandonarci. Molti italiani, dunque, si trovano ancora a dover fare i conti con spese per i riscaldamenti, che sono diventate sempre più insostenibili.

Dal costo delle legna a quello del pellet, fino a gas ed elettricità, qualunque fonte di riscaldamento ha un prezzo alquanto importante, specie per una famiglia che fa fatica ad arrivare a fine mese.

Ma, le buone notizie sono sempre dietro l’angolo. C’è un paese in cui i termosifoni non si accendono mai, perché ha messo in atto un altro sistema per riscaldarsi. Ecco di cosa si tratta.

Un’invenzione che cambierà il mondo del riscaldamento

Nel corso degli anni, tante sono state le novità introdotte nel mondo del riscaldamento, che hanno dato vita a delle invenzioni focalizzate sul risparmio. Oggi, però, pare che nulla faccia più risparmiare davvero. I prezzi del gas sono alle stelle, per non parlare di quelli dell’energia elettrica. Per questo, un Paese si è adoperato per creare un nuovo sistema per riscaldare casa, sfruttando una soluzione più green.

Il Paese in questione non poteva che essere la Cina, patria di mille invenzioni. Gli ideatori di questo metodo hanno puntato tutto su un duplice vantaggio, economico e ambientale. A beneficiarne, infatti, non saranno solo le tue tasche, ma anche il pianeta stesso. Una vera e propria rivoluzione, nel mondo del riscaldamento.

La rivoluzione è dietro l’angolo

Con questo sistema, la Cina ha sviluppato una pompa di calore alimentata da un impianto fotovoltaico, posizionato sul tetto. Ma, non finisce qui, perché entra in gioco anche un pavimento termico composto da sabbia. Così facendo, verrà sfruttata l’energia del sole e il riscaldamento sarà reso ancora più efficiente, grazie alla distribuzione uniforme del calore. La sabbia riesce a trattenere il calore e a mantenere stabile la temperatura all’interno dell’edificio per più tempo. Ogni volta che spegni i termosifoni, l’ambiente tende a raffreddarsi nel giro di poche ore. Con questo nuovo sistema, invece, non ci saranno più sprechi di calore.

Sfruttando i raggi solari, il costo del riscaldamento della casa sarà nullo. Questo metodo è perfetto da applicare alle abitazioni presenti nelle zone rurali. La Cina è impegnata a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, riducendo, di conseguenza, anche l’emissione di anidride carbonica. Anche in Europa si spera di arrivare a ciò, entro il 20250, per il bene nostro e del pianeta.