Smartphone, disattiva il tasto prosciuga conto quando esci di casa: è la funzione più pericolosa del tuo telefono

Attenzione a disattivare questo tasto prosciuga conto dal tuo smartphone: i rischi che corri fuori casa sono molteplici

Molto spesso i nostri lettori sono sempre ben informati su tutto quanto concerne la tecnologia che, ormai, è sintomo della nostra vita quotidiana e non è più annessa ma connessa con noi. Proprio per questo, è bene informarvi circa alcuni tasti che potrebbero essere un problema futuro soprattutto per i vostri conti: in questo articolo, infatti, parleremo di quello che potrebbe accadere se non disattivate questo tasto di cui vi parleremo.

La tecnologia si fa sempre più avanzata e, proprio per questo, gli utenti diventano sempre più fedeli ai loro smartphone amici della dimestichezza e della quotidianità di fare qualunque tpo di operazione dal lavoro sino alle attività legate ad hobby, lettura, palestra, musica e quant’altro.

Proprio perché la società avanza in tal senso, è bene fare molta attenzione a quello che sono le novità che possono essere negative per te ma soprattutto per le tue finanze ma che ancora non sai, perché poco diffuse tra le conoscenze classiche di un singolo lettore.

Per questo ci siamo noi che nel prossimo paragrafo vi informeremo di un tasto a cui fare molta attenzione, soprattutto quando si è fuori casa, che potrebbe svuotarti il conto in men di quel che non si dica ma soprattutto senza che tu te ne accorga: andiamo a scoprire i dettagli e le curiosità della vicenda.

Attenzione a questo tasto dello smartphone: rischi grosso

Non tutti lo sanno ma una delle funzionalità banali del nostro smartphone che potrebbe risultare gravosa per voi e per la vostra vita è proprio il Bluetooth. Questa funzionalità andrebbe sempre spenta perché potrebbe aiutare gli hacker ad entrare nei vostri conti bancari attraverso delle truffe che sfruttano i vostri dispositivi mobili.

Alcune truffe attirano gli utenti cercando di sfruttare i dati personali, mentre la nuova truffa ossia il Bluesnarfing, frutta una funziona molto attiva sul nostro telefono e che andrebbe assolutamente disattivata ogni volta che si esce di casa.

Ecco perché devi disattivare il Bluetooth

I criminali informativi con la classica truffa sopra descritta ossia il Bluesnarfing, hanno la possibilità di raccogliere i dati senza autorizzazione connettendosi al vostro segnale Bluetooth, accedendo a dati personali, password e quant’altro.

Basta che l’aggressore sia vicino alla vittima di 20 metri , una volta accesso il dispositivo hanno accesso al mobile banking, fanno acquisti e transazioni dalla loro home banking. Ti consigliamo di impostare la tua modalità del telefono in “non rilevabile”, usa password complesse e non accettare connessioni da parte di estranei.