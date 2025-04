Pensione a 23 anni: con questo mestiere ti bastano 24 mesi di contributi | Il cavillo legale per campare senza lavorare

Se vuoi andare in pensione a soli 23 anni. questo è il mestiere adatto a te: bastano solo 2 anni di contributi ed è fatta

Nonostante in moltissimi dei nostri utenti amano cercare un lavoro per essere appagati dagli studi che, negli anni, hanno fatto sì che si impegnassero al massimo, il sogno di andare in pensione prima del previsto è uno dei punti fondamentali di tantissimi dei nostri utenti che ci leggono. Non tutti lo sanno, ma esiste un lavoro che ti permette di andare in pensione a soli 23 anni: andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta e tutti i dettagli annessi.

L’dea di andare in pensione è spesso una cos che moltissimi di noi continuano a sognare poiché, con tempi che corrono, moltissimi giovani forse questa pensione non la vedranno mai. La frase che in tanti si son sentiti dire, proprio per via dei contributi sempre più scarsi, del lavoro sempre più problematico e di quello che gira intorno al mondo in questo preciso momento poco roseo.

Negli anni, però, esistono ei veri e propri “miracoli” che meritano di essere raccontati; infatti, proprio con questo lavoro di cui vi parleremo nel paragrafo successivo, è possibile andare in pensione a 23 anni, ossia quasi prima di formarsi.

Nessuno ci crederà ma è tutto così reale che lascia senza parole moltissime persone che ci leggono frequentemente. andiamo a vedere di cosa si sta parlando, i dettagli e le curiosità.

Pensione a soli 23 anni? Adesso è possibile con questo lavoro

Il sogno di moltissimi giovani di andare in pensione prima ancora di cominciare la loro carriera lavorativa potrebbe essere finalmente realizzato con questo tipo di lavoro che ti permette di non lavorare più dai 23 anni. Un giovane russo, infatti, ha attratto l’attenzione dei media poiché si è ritirato dal lavoro per una clausola di guerra.

Pavel Stepchenko, quando aveva solo 16 anni, era entrato in un programma a speciale presso la scuola del Ministero degli Affari Interni russo, dove vi rimase per circa 5 anni. Dopo quel periodo di lavoro e studio, cominciò il suo percorso nella divisione territoriale del sistema degli affari interni a Donetsk, secondo Oddity Central. Una volta raggiunta l’età di 23 anni è riuscito ad andare in pensione perché riconosciuto un periodo di anzianità di tre anni per ogni mese di servizio.

Le clausole previste per questo giovanissimo

Proprio questo giovane russo, infatti, è riuscito ad accumulare il tempo di servizio in tempi record rispetto agli altri colleghi.

Nel Novembre 2023 ha chiesto il suo pensionamento in conformità con la legislazione in vigore e la sua richiesta stata accolta.