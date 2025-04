LIDL demolisce Zara: qui con 7,99 fai il cambio di stagione | File chilometriche fuori dagli store

Nessuno se lo sarebbe aspettato, ma Lidl sta entrando in un settore commerciale inedito: approfittane e compra questo.

Quando si parla di shopping, l’immagine che salta in mente a molti è quella di una donna con borse colorate, tacchi alti e sorriso smagliante, mentre attraversa una via del centro tra boutique e saldi lampo. Non è solo uno stereotipo: è un mito costruito a suon di film, pubblicità e riviste patinate.

Basta pensare a Pretty Woman, dove Julia Roberts viene trasformata da outsider a regina dello shopping con una carta di credito e un pomeriggio libero. O a Sex and the City, dove lo shopping diventa quasi una terapia di gruppo. Ma la verità è un po’ più sfumata: lo shopping non è una questione di genere.

È più una questione di abitudini culturali e di comfort mentale. Certo, le donne continuano a essere il target principale delle campagne pubblicitarie, e i negozi lo sanno bene: layout, musica, luci e profumi sono studiati per rendere ogni acquisto un’esperienza multisensoriale.

Fast fashion: tutto e subito

La fast fashion ha cambiato per sempre il modo in cui vestiamo. Un capo oggi, via domani. Capi a prezzi stracciati, tendenze che si aggiornano ogni settimana e spedizioni lampo: tutto è veloce, tutto è disponibile. Ma a che prezzo? L’impatto ambientale e sociale è pesante, tra sfruttamento del lavoro e tessuti a basso costo.

Eppure oggi, in un mondo iperconnesso, lo shopping si fa anche da letto, in pigiama e con lo smartphone in mano, magari durante una serie su Netflix. Altro che via del centro: ora l’e-commerce è la nuova passerella: il fascino dell’abito nuovo, quello visto su TikTok, continua a vincere. Perché il bisogno di cambiare look resta forte.

Lidl batte Zara

Chi l’avrebbe detto? Lidl, il colosso dei discount, ora non vende solo pane, latte e detersivo, ma anche pullover traforati a meno di 8 euro. Stando al volantino, il celebre supermercato tedesco avrebbe deciso di entrare a gamba tesa anche nel guardaroba delle italiane. Il capo in questione è un pullover a mezza manica del brand Esmara, disponibile in due taglie (S e M) e due colori – indaco e bianco – perfetto per la primavera e, diciamocelo, anche per Instagram.

Ma la vera bomba è il prezzo: 7,99 euro. Una cifra che fa tremare anche i fast fashion più agguerriti, come Zara, che per capi simili propone prezzi tripli. Lidl punta tutto sulla semplicità, sulla velocità d’acquisto e sul passaparola virale. Perché alla fine, anche chi non pensava di fare moda tra gli scaffali del discount, si ritrova con un nuovo pullover nel carrello. E poi, vogliamo parlare del fascino del low cost? In tempi di inflazione, anche vestirsi al supermercato può diventare una scelta stilosa.