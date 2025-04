Ultim’ora sanità, “Questo tipo di pane provoca infarti”: scoperto solo oggi | Dovete smettere di mangiarlo all’istante

Stai bene attento, ogni fetta di pane che mangi ti potrebbe stroncare la vita. Notizia che spaventa gli italiani

Il pane è uno degli alimenti più antichi e simbolici della nostra cultura alimentare. Presente da millenni sulle tavole di tutto il mondo, rappresenta non solo nutrimento ma anche condivisione, tradizione e identità.

È un cibo semplice, fatto di pochi ingredienti, farina, acqua, lievito, sale, ma capace di raccontare storie di popoli, territori e civiltà. Il profumo del pane appena sfornato è una sensazione che accomuna generazioni e culture diverse, e ancora oggi è difficile resistere al suo richiamo.

In Italia, il pane ha un ruolo centrale nella dieta quotidiana. Dai pani rustici del sud alle pagnotte di montagna del nord, ogni regione ha sviluppato le proprie varianti, con ingredienti e tecniche di impasto diverse.

I forni artigianali, molti dei quali tramandati di padre in figlio, lavorano spesso di notte, iniziando a impastare quando la città dorme, per permettere a chi si sveglia presto di trovare il pane ancora caldo e fragrante. Il lavoro del fornaio è tra i più antichi e sacrificati, ma continua a essere uno dei più apprezzati per il valore che apporta ogni giorno alle nostre abitudini alimentari.

La varietà dei pani esistenti

Il pane non è solo un alimento, è un simbolo. Non a caso in molte lingue del mondo la parola pane si intreccia con significati che vanno oltre il cibo, come famiglia, lavoro, vita. Non c’è pranzo in famiglia, ristorante o picnic che non lo contempli. Ed è anche al centro di tante espressioni e modi di dire, segno della sua centralità culturale.

Negli ultimi anni, l’offerta di pane si è ampliata notevolmente. Oggi nei supermercati e nei panifici non si trovano solo le classiche forme di pane bianco, panini e sfilatini, ma anche tante varietà più elaborate o salutistiche. Pane di segale, integrale, ai cereali, con semi, senza glutine: ogni esigenza alimentare trova la sua risposta.

Alcune tipologie sono pensate per garantire un maggior apporto di fibre, altre per chi segue diete a basso contenuto glicemico. Ci sono anche pani confezionati già affettati, ideali per chi ha poco tempo o ha bisogno di una soluzione comoda per la colazione o la merenda.

Questo non devi più mangiarlo

Tuttavia, è importante fare attenzione alla qualità e alla composizione del pane che scegliamo. A quanto pare infatti il pane bianco, quello più comune e consumato, ha un indice glicemico molto elevato. Questo significa che viene assorbito rapidamente dall’organismo, provocando un aumento repentino dei livelli di zucchero nel sangue. A lungo andare, questo meccanismo può contribuire all’innalzamento dei trigliceridi, grassi presenti nel sangue, che se raggiungono livelli troppo alti possono aumentare il rischio di malattie cardiovascolari.

L’eccesso di trigliceridi, infatti, è un campanello d’allarme per la salute del cuore. Chi soffre di colesterolo alto o di problemi metabolici dovrebbe prestare particolare attenzione al tipo di pane che consuma. Non si tratta di eliminare il pane dalla dieta, ma di fare scelte più consapevoli, optando magari per versioni integrali o ricche di fibre, che aiutano a mantenere più stabili i livelli glicemici e apportano benefici all’intero organismo.