Caricabatterie killer, “C’è un bomba in tutti questi modelli”: se il tuo è tra questi portalo il più lontano possibile

Se non fai attenzione rischi di rimanerci anche tu: il caricabatterie killer è pronto a esplodere in tutti i sensi, non usarlo.

Il caricabatterie è diventato nel tempo uno degli strumenti tecnologici più usati nella quotidianità.

Assieme allo smartphone, è ormai impossibile pensare a una casa in cui non vi siano questi oggetti.

Nonostante siano molto diffusi, è evidente che in tanti non conoscono i rischi di un certo tipo di utilizzo.

Alcune norme di buon uso riguardanti il caricabatterie non vengono diffuse in modo capillare: ecco perché devi tenerlo lontano dalla presa.

Caricabatterie, ormai anche lui può ucciderti (altro che “olio di palma): sbarazzatene appena puoi

La durata della batteria e la possibilità di ricarica veloce sono due delle caratteristiche che si considerano quando siamo in procinto di acquistare un nuovo smartphone. Visto che lo utilizziamo ormai quasi per ogni cosa, infatti, la durata della carica in uno smartphone diventa sempre più un fattore importante per una decisione altrettanto importante. Non bisogna trascurare, infatti, il fatto che anche i prezzi di alcuni smartphone sono arrivati a cifre che superano di molto anche uno stipendio medio.

Insomma, anche il caricabatterie deve essere all’altezza o comunque allo stesso livello di efficienza rispetto alla tecnologia del nostro smartphone. I rischi dell’utilizzo del caricabatterie sono meno noti rispetto a quelli relativi a un altro oggetto tecnologico. Basti pensare alle avvertenze nell’utilizzo di alcuni elettrodomestici. Ecco cosa può accadere se lasci il caricabatterie attaccato in questo modo (rischi grosso).

Se hai questo caricabatterie ti conviene non utilizzarlo, ecco cosa accade se viene inserito nella presa

Utilizziamo così tanto lo smartphone che questo, ormai, ha bisogno di essere caricato quasi in continuazione, specie se è già verso la fine della sua vita. In quasi tutte le abitazioni, infatti, troveremo almeno un caricabatterie perennemente attaccato alla presa, pronto perché il suo cavo venga inserito nella porta dello smartphone.

Nello specifico, il rischio si concretizza in una batosta vera e propria dal punto di vista economico. Non tutti sanno, infatti, che lasciare attaccati alla presa elettrodomestici o qualunque tipo di oggetto elettronico comporta una conseguenza direttamente nella bolletta elettrica. Il caricabatterie, in particolare, è pensato per trasmettere energia e proprio per questo sappiamo che una percentuale di consumo è da adibire proprio al suo stare inserito nella presa. “C’è una ‘bomba’ in tutti questi modelli“: se vuoi evitare la bolletta bomba di fine mese, non lasciare il caricabatterie così.