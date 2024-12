Abiti pieni di pelucchi: tutta colpa di questa parte della lavatrice | Nessuno lo fa mai ma andrebbe pulita ogni giorno

Una operazione di semplice manutenzione ordinaria per evitare che casa e vestiti si riempiano di pelucchi: ecco come fare.

La lavatrice è ormai un elettrodomestico indispensabile. Anche chi vive da solo lava i panni grazie a questo elettrodomestico, per non parlare di chi ha una famiglia composta da più membri ed è costretto a fare anche più carichi al giorno.

Eppure, nonostante la grandissima diffusione di questo elettrodomestico e del suo uso, non sempre gli utenti sono a conoscenza delle operazioni per mantenerlo efficiente. In questo periodo, inoltre, un altro strumento si sta diffondendo sempre più ossia l’asciugatrice.

Specialmente in inverno, infatti, stendere i panni diventa davvero complesso per via del brutto tempo, e spesso è necessario mettere lo stendino in casa occupando spazio. Molti cittadini, dunque, scelgono di prendere l’asciugatrice: anche questo, però, è un elettrodomestico di cui non si conoscono ancora tutti i segreti.

I misteri della lavatrice: se la fai non dimenticare questa accortezza importantissima

Quando la stagione diventa fredda e sono tanti i maglioni da lavare e asciugare, può verificarsi un fenomeno piuttosto fastidioso. Si tratta della “invasione” dei pelucchi sui vestiti, che non fanno altro che rimanere attaccati ai tessuti o, peggio, spargersi per la casa rendendo necessario l’utilizzo del folletto più e più volte. Ai pelucchi, inoltre, si attacca la polvere, e diventano dei fastidiosi batuffoli di polvere, capelli e sporco.

I cosiddetti pelucchi si accumulano soprattutto nel momento di termine del carico dell’asciugatrice. L’asciugatura, infatti, smuove i tessuti, i cui residui, specie quando si parla di indumenti di lana o simili, vanno a depositarsi in parte sui tessuti stessi, ma soprattutto rimangono all’interno dell’elettrodomestico. Ecco come fare, dunque, per evitare questo annoso problema.

Nessun rituale né candele profumate necessarie: ecco a cosa fare attenzione quando fai la lavatrice

Per evitare la diffusione e l’accumulo dei pelucchi basta semplicemente pulire il filtro della nostra asciugatrice. Nonostante sia una operazione piuttosto facile, molti utilizzatori dell’elettrodomestico sono convinti che basti farlo una volta ogni tanto. Invece, per evitare l’ostruzione della asciugatrice e una sua minore efficienza, che porta anche a una minore efficienza energetica e quindi maggiori consumi, bisogna occuparsi del filtro dopo ogni carico di asciugatrice.

Per pulire il filtro non servono prodotti specifici, anzi, non serve alcun prodotto! Basterà estrarlo, aprirlo e poi togliere l’accumulo di pelucchi con le mani: la vostra asciugatrice godrà di ottima salute e non avrete più pelucchi in giro per la casa o sui maglioni.