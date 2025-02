Acquisto auto usata, il mio meccanico mi ha rivelato il segreto degli autosaloni: “presentati con una calamita in mano”

Con questo piccolo trucchetto consigliato dall’esperto potrai acquistare l’auto migliore: serve solo una calamita

Acquistare un’auto è una delle emozioni più grandi poichè non si tratta di un semplice mezzo di trasporto, ma rappresenta l’indipendenza e l’autonomia di spostarsi liberamente.

Talvolta, per possedere un’automobile bisogna considerare anche le spese aggiuntive obbligatorie come l’assicurazione, il bollo o la manutenzione del veicolo.

Per tale ragione, il mercato delle macchine usate è in continua crescita e permette di ottenere un ottimo compromesso tra prezzo e qualità.

Risparmiare diventa quindi una priorità per migliaia di persone, ma è fondamentale considerare che il veicolo sia in buono stato.

Acquistare un’auto usata: attenzione alle truffe

Acquistare un’auto usata sta diventando un’abitudine sempre più diffusa purchè si tratti di un vero affare. E’ fondamentale riconoscere un veicolo che, seppur di seconda mano, sia in buono stato per garantire la sicurezza per stessi e per gli altri.

I rischi sono tanti e non è raro trovarsi di fronte a situazioni di frode. Gli acquirenti potrebbero acquistare veicoli danneggiati, con difetti ben nascosti o con il chilometraggio alterato. Le automobili possono anche avere gravi danni meccanici e questo comporterebbe un rischio per la salute.

L’esperto svela il segreto: “Presentati con una calamita”

Acquistare un’auto usata può essere una scelta piuttosto conveniente, ma al tempo stesso comporta dei rischi che non vanno sottovalutati. Alcuni venditori ricorrono a tecniche poco trasparenti per coprire eventuali difetti e per un occhio non esperto risulta complesso rendersene conto. Scotty Kilmer, un meccanico con oltre 50 anni di esperienza sul campo, ha condiviso un piccolo trucchetto utile per smascherare eventuali frodi durante l’acquisto di un’automobile usata. In generale, è opportuno sempre osservare attentamente il veicolo prima di acquistarlo, ma esiste un metodo ancora più semplice per scoprire ogni difetto.

L’esperto ha spiegato in uno dei suoi video che una banale calamita può trasformarsi in uno strumento fondamentale per scoprire se alcune zone della carrozzeria sono state riparate con lo stucco. “Ora, le persone spesso eseguono lavori di carrozzeria sbagliati con Bondo [stucco adesivo], ma Bondo non è magnetico. Quindi, se attacchi una calamita e invece di attaccarsi in questo modo, cade, sai che è stata distrutta“, sono le parole di Scotty riportate dal sito web “elconfidencial.com“. Passando il magnete sugli sportelli e sul resto della vettura, si può facilmente capire se l’auto ha subito impatti non dichiarati dal venditore.