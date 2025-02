Gratta e Vinci, il tabaccaio si intasca una vera fortuna su ogni tua vincita | Quello che diventa milionario è lui

Compri un gratta e vinci e fai la fortuna del commerciante. Forse non lo sai, ma lo arricchisci con un piccolo acquisto

Il gioco ha accompagnato l’umanità fin dai tempi antichi, assumendo forme diverse a seconda delle epoche e delle culture. Dai passatempi tradizionali come i giochi da tavolo e le carte, fino alle moderne esperienze virtuali e ai videogiochi, l’attività ludica è sempre stata un elemento centrale nella vita sociale.

Oltre a rappresentare un momento di svago, il gioco favorisce l’aggregazione, creando occasioni di incontro e condivisione tra individui di ogni età.

Nel corso dei secoli, il gioco si è evoluto in molteplici direzioni. I giochi da tavolo, ad esempio, hanno radici profonde in diverse civiltà, offrendo non solo intrattenimento ma anche opportunità educative.

Le carte, introdotte in Europa nel Medioevo, hanno dato vita a innumerevoli varianti e tradizioni locali. Con l’avvento dell’era digitale, i videogiochi hanno rivoluzionato il concetto di gioco, introducendo esperienze immersive e interattive che coinvolgono milioni di persone in tutto il mondo.

La ludopatia e i gratta e vinci

Tra le varie forme di gioco, il gioco d’azzardo occupa un posto particolare. Praticato in diverse culture, esso offre l’emozione della scommessa e la speranza di una vincita immediata. Tuttavia, questa tipologia di gioco comporta rischi significativi.

La ludopatia, o dipendenza dal gioco d’azzardo, è una patologia riconosciuta che può avere gravi conseguenze sulla vita delle persone coinvolte e delle loro famiglie. È fondamentale riconoscere i segnali di questa dipendenza e promuovere pratiche di gioco responsabile.

Un esempio emblematico di gioco d’azzardo è rappresentato dai gratta e vinci. Questi biglietti, facilmente reperibili in tabaccherie e altri punti vendita, offrono la possibilità di una vincita immediata con un semplice gesto. La loro diffusione capillare e il costo relativamente basso li rendono accessibili a una vasta platea di consumatori. Tuttavia, proprio per la loro natura immediata e la promessa di guadagni facili, i gratta e vinci possono indurre comportamenti compulsivi, soprattutto tra le persone più vulnerabili.

La verità sulle commissioni dei tabaccai

È importante sfatare alcuni miti legati alla vendita dei gratta e vinci. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i commercianti non ricevono una percentuale sulle vincite dei biglietti venduti. Il loro guadagno deriva esclusivamente dalla commissione sulla vendita, che è fissata all’8% del prezzo del biglietto. Ad esempio, per un gratta e vinci dal costo di 10 euro, il tabaccaio guadagna 80 centesimi. Questo margine è esente da Iva, come stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo italiano. Pertanto, l’interesse del commerciante è legato al volume delle vendite e non all’esito dei biglietti venduti.

In conclusione, mentre il gioco in tutte le sue forme può rappresentare un momento di svago e socializzazione, è essenziale essere consapevoli dei rischi associati, soprattutto quando si tratta di gioco d’azzardo. Promuovere una cultura del gioco responsabile e informata è fondamentale per prevenire comportamenti patologici e garantire che l’attività ludica rimanga un’esperienza positiva e arricchente per tutti.